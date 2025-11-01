Головна Країна Події в Україні
Росія завдала удару балістичними ракетами по Чернігівщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія завдала удару балістичними ракетами по Чернігівщині
Ворог атакував Чернігівщину ракетами
Під удар потрапило одне з сільськогосподарських підприємств

Ввечері, 1 листопада, російська окупаційна армія завдала удару по Менській громаді Чернігівської області, випустивши дві балістичні ракети. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, пише «Главком».

Як розповів Мірошниченко, під удар потрапило одне з сільськогосподарських підприємств.

«Ворог продовжує обстріли Корюківського району. Сьогодні ввечері зафіксовано два прильоти по одному із сільськогосподарських підприємств Менської громади, ймовірно, із застосуванням балістичних ракет», – зазначив Мірошниченко, додавши, що наразі інформація уточнюється.

Відомо, що уніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

