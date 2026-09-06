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Журналісти знайшли будинок генпрокурора Кравченка, за ремонт якого відповідав Кропива

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Журналісти знайшли будинок генпрокурора Кравченка, за ремонт якого відповідав Кропива
Будинок у Козині, яким може користуватися Кравченко
фото: Bihus.Info

Нерухомість у Козині в декларації генпрокурора не фігурує

Розслідувачі Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генпрокурор Руслан Кравченко. Про місцезнаходження відсутнього у декларації посадовця будинку журналістам стало відомо із власних джерел, повідомляє «Главком».

Як стверджують журналісти, саме цей будинок згадували 6 вересня на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві – заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

Журналісти знайшли будинок генпрокурора Кравченка, за ремонт якого відповідав Кропива фото 1

За даними джерел редакції, йдеться про будинок у Козині Київської області площею близько 300м². Його власниця – 73-річна жінка, яка відкрила ФОП місяць тому. Її немає у переліку родичів Кравченка у декларації.

У суді прокурор Спеціалізованої АП заявив, що Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Згодом ВАКС обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

6 вересня Кравченко заперечив причетність до можливого «кришування» незаконних кол-центрів і доручив провести перевірки в Офісі генпрокурора, а працівників підрозділів, пов'язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

 

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Теги: Генпрокурор ремонт будинок жінка Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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