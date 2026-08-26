Італія продає будинки на Сицилії за €1, але є нюанс (відео)

Після купівлі будинку за €1 власник повинен виконати низку забовʼязань

В Італії можна придбати будинок на Сицилії, який коштує дешевше чашки кави. Придбати нерухомість може кожен лише за €1, однак за певних умов. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Euronews.

Влада муніципалітету Наро на Сицилії схвалила ініціативу, аби дати шанс на нове життя історичному місту. Мета проєкту полягає в тому, щоб дати покупцям можливість відновити занедбані будівлі, збільшити населення та покращити туризм.

Так, у містечку пропонують придбати занедбані будинки лише за €1. Ця пропозиція відкрита як для італійців, так і для іноземців. Проте угода про купівлю можлива лише за дотримання умов придбання та утримання будинку. Тож за €1 не вдасться придбати розкішне житло. Такі об'єкти потребують ремонту та відновлення. Окрім символічної ціни, покупець має ще сплатити такі витрати, як послуги нотаріуса, реєстраційні та кадастрові податки.

Крім того, новий власник має фінансово відповідати за розроблення проєкту, він має привести будинок до ладу відповідно до вимог безпеки, дотримуватися правил ландшафту та містобудівних норм. Ба більше, всі ці роботи, більшою мірою, мають бути виконані за певний термін.

Наро – гарне містечко з мальовничими краєвидами, гарною архітектурою та цікавою історією. У Наро збереглася Золоті ворота Porta d'Oro, історія яких сягає 13 століття. Вона була однією із семи в'їзних воріт, які оточували місто в Середньовіччі. Місто також відоме місцевими смаколиками, наприклад, традиційною сицилійською касатою, солодкою мигдалевою пастою тощо.

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