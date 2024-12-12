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Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва

Ірина Бура
glavcom.ua
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Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва
фото з відкритих джерел

Законопроєкт надіслали на підпис президенту

Казахстан 12 грудня у двох читаннях у сенаті схвалив законопроєкт, згідно з яким відомості про стан здоров'я та особисте життя колишніх президентів країни та членів їхніх сімей будуть віднесені до державних секретів. Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Законопроєкт надіслали на підпис президенту. Зміни передбачають доповнення до статті 14 закону «Про державні секрети», ухваленого 1999 року.

У кулуарах сенату депутат Айгуль Капбарова заявила, що «будь-який громадянин у Казахстані має право на приватне життя». За її словами, «у багатьох країнах дані про здоров'я президентів є конфіденційними».

У Казахстані наразі є один експрезидент – Нурсултан Назарбаєв. Він пішов у відставку у 2019 році після майже 30 років правління, передавши посаду своєму ставленику Касиму –Жомарту Токаєву.

Після січневих подій на початку 2022 року масові антиурядові протести перетворилися на заворушення, внаслідок яких через насилля з боку силовиків загинули щонайменше 238 людей – Токаєв зміцнив свою владу, позиції Назарбаєва ослабли. Колишній президент втратив багато привілеїв і нині рідко з'являється на публіці.

Відомостей про здоров'я президента та експрезидента, їх особисте життя у відкритому доступі немає. У 2023 році Назарбаєв видав мемуари, де вперше визнав наявність двох синів від коханки Аселі Ісабаєвої (Курманбаєвої), яка у 1999 році стала «Міс Казахстан». До випуску книги в офіційній біографії експрезидента вказувалося, що має трьох доньок від офіційної дружини Сари Назарбаєвої.

Нагадаємо, президент Казахстану назвав Росію «непереможною» у війні та закликав до переговорів.

Як відомо, напочатку повномасштабного вторгнення РФ до України російський диктатор Володимир Путін тиснув на президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії.

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Теги: книги депутат радіо Казахстан президент Нурсултан Назарбаєв диктатор законопроєкт росія

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