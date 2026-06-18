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«Я чудом вижив». 69-річний тернополянин розповів історію порятунку після ракетного удару

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тернополянин Євген зазнав складних поранень після ракетної атаки Тернополя
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Тернополянин шість місяців перебував на лікуванні після поранення

69-річний Євген постраждав внаслідок ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Тернополі торік. У червні цього року тернополянин вперше повернувся додому після тривалого лікування. Про це пише «Главком» із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Євген опинився у центрі удару по Тернополю 19 листопада 2025 року. Того дня загинуло 38 людей, а понад 90 отримали поранення, серед яких був Євген.«Я живу на 1 поверсі, зранку виходив з дому по справах. Дійшов до вхідних дверей і відчув сильний удар, а далі таке червоне зарево. Мені просто розірвало черевну порожнину. Все посипалося, і я втратив свідомість. У будинку загинуло так багато людей… Я чудом вижив», – розповів тернополянин.

Коли Євгена дістали з-під завалів, його одразу відправили до лікарні для термінової операції. Постраждалому діагностували проникаюче поранення черевної порожнини з ушкодженням внутрішніх органів та масивною кровотечею. Крім цього, через порушення кровообігу існувала загроза ампутації ноги, та лікарям вдалося її оминути й врятувати кінцівку пацієнта.

Пан Євген проходив лікування у Львові
Пан Євген проходив лікування у Львові
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Після операції чоловік перебував без свідомості протягом тижня. Коли він прийшов до тями, то продовжив лікування у Львові, яке тривало шість місяців.

«У післяопераційний період у пацієнта розвинулося важке гнійно-септичне ускладнення. Також були значні дефекти м’яких тканин черевної стінки та нижніх кінцівок. Ми виконали шість реконструктивних операцій для відновлення функцій сечового міхура, правого сечоводу та кишківника. Тож ми раді, що нам вдалося допомогти нашому пацієнту», – розповів завідувач 1-го хірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич.

Наразі Євген має проблеми з кінцівкою, через тривале порушення кровопостачання вона втратила чутливість, тому тернополянин наразі не може ходити. Тому за пів року йому мають провести ортопедичну операцію.

Тож поки чоловік повернувся додому, де його зустріли рідні та сусіди. «Сусіди мене обіймали, казали, що дуже раді, що я вижив. Син і донька постійно говорили: «Тату, живи, ти нам ще потрібен». Це і є моя найбільша підтримка. А зараз я дуже хочу встати на ноги, аби допомагати дружині», – поділився він.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. 92 особи отримали поранення, з них 18 дітей. Надзвичайники врятували 46 людей, з них сім дітей. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Тернопіль зросла до 38 людей. Виявили ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими.

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Теги: лікарня Львів Тернопіль поранення ракетна атака

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