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Італія спростувала новину про блокування допомоги Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Італія спростувала новину про блокування допомоги Україні
Італія залишається непохитною у підтримці України
фото: SAMSONOV

У Римі спростували новину німецької газети про відмову підтримати довгострокові військові зобов'язання перед Україною

Італійська сторона залишається непохитною у питаннях фінансової та військової підтримки Києва і не планує перешкоджати виділенню коштів на 2027 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське агентство Ansa.

Представники італійського уряду виступили з офіційним спростуванням матеріалу німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). У публікації німецької газети стверджувалося, що через позицію Рима, який нібито виступає проти тривалих зобов'язань щодо постачання зброї Україні на 2026 та 2027 роки, під загрозою опинилося затвердження одного з пунктів підсумкової декларації саміту НАТО в Анкарі. Проте урядовці Італії наголосили, що країна ніколи не заперечувала проти виділення Україні €70 млрд.

В уряді пояснили, що під час перших обговорень італійські представники лише вивчали доцільність фіксації точної суми безпосередньо в тексті фінального документа саміту. За даними джерел агентства, це застереження зняли ще кілька днів тому, тому жодних перепон для погодження немає.

Подальші оборонні витрати та деталі саміту НАТО, запланованого на 7-8 липня в Анкарі, були головними темами зустрічі італійського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Джорджі Мелоні. Очільник МЗС Антоніо Таяні запевнив, що Італія виконає взяті зобов'язання та збільшить власні витрати на оборону до 2,8% ВВП. Також для зміцнення безпеки у Європі Рим найближчим часом розгорне на території Туреччини батарею протиракетної оборони SAMP-T.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини та лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо висловив категоричний протест проти планів Альянсу щодо надання нової фінансової підтримки Україні. 

Фіцо розкритикував підготовку рішень, які союзники планують обговорити на майбутньому саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня, де очікується погодження багатомільярдних коштів для України на закупівлю озброєння та розширення оборонного виробництва.

Теги: ЗМІ НАТО Італія Україна

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