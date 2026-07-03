Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ

«На підрив боєздатності російського угрупування в Україні впливає знищення шляхів сполучення безпосередньо в 100 км від лінії фронту»

Російська паливна криза не призведе до того, що армія РФ залишиться без пального, однак Україна може значно ефективніше послаблювати боєздатність окупаційних військ, завдаючи ударів по логістичних маршрутах і базах постачання поблизу фронту. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив російський економіст Владислав Іноземцев.

За словами експерта, припущення про те, що удари по російських нафтопереробних заводах залишать військових без дизельного чи ракетного пального, не відповідають дійсності.

«Розрахунки на те, що через удари по НПЗ у військових тепер не буде солярки, а у ракетників ракетного палива – абсолютна нісенітниця. Російська армія споживає приблизно 2% бензину і близько 3% дизеля від загальноросійського споживання. З урахуванням того, скільки Путін кидає грошей на армію, знайти для неї пального не складе проблеми, навіть якщо в Новосибірську та Петербурзі без бензину стоятимуть мільйони машин», – сказав Іноземцев.

Водночас він вважає, що найбільший вплив на боєздатність російського угруповання мають удари по логістиці та складах, які забезпечують війська безпосередньо біля лінії фронту.

«Все-таки безпосередньо на підрив боєздатності російського угрупування в Україні впливають не вибухи нафтопереробних заводів, а знищення шляхів сполучення та баз постачання безпосередньо в 100 км від лінії фронту», – наголосив економіст.

Удари по НПЗ ефективніші за атаки на військові заводи Іноземцев також висловив думку, що атаки на підприємства військово-промислового комплексу часто дають менший ефект, ніж удари по нафтовій інфраструктурі.

«Я не є експертом у військовій сфері, але, наскільки можу судити з розмов з обізнаними людьми, атаки на військові заводи завжди менш ефективні, ніж на нафтопереробні. Нинішні удари по підприємствах ВПК призводять до руйнування даху якогось цеху, обвалення перекриттів, закриття окремої виробничої лінії на тиждень... Скоріш за все, атакований військовий завод відновить виробництво раніше, ніж на НПЗ загасять пожежу», – зазначив він.

За його словами, значно більших матеріальних збитків завдають удари по нафтоналивних портах і великих нафтосховищах, адже їх відновлення потребує тривалого часу.

«Удари по нафтоналивних портах і великих нафтосховищах завдають значно більших матеріальних збитків, і відновлюються вони дуже довго. Той самий Рязанський НПЗ, напевно, стоятиме до зими, Московський НПЗ – до осені. Жодне військове підприємство не може бути зупинене на такий термін ударами дронів. Щоб розбомбити «Уралвагонзавод» і завдати йому серйозної шкоди, потрібно, мабуть, пряме влучення десятка балістичних ракет», – додав Іноземцев.

Нагадаємо, в іншій частині інтерв'ю «Главкому» Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза в Росії може стати для Кремля значно серйознішим викликом, ніж міжнародні санкції. На його думку, дефіцит пального здатний посилити внутрішнє невдоволення росіян і вплинути на політичну ситуацію в країні.