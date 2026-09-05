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Біля Запорізької АЕС запроваджено локальний режим припинення вогню

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Біля Запорізької АЕС запроваджено локальний режим припинення вогню

Режим тиші дозволить фахівцям відремонтувати лінію живлення атомної електростанції

Поблизу Запорізької атомної електростанції запровадили локальний режим припинення вогню, щоб фахівці змогли відремонтувати пошкоджену лінію електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Домовленості вдалося досягти за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис агентства.

Запорізька АЕС втратила зв'язок з останньою лінією електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кВ 20 серпня через бойові дії на північному березі Дніпра. Відтоді станція залежить від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження шести реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом.

За даними МАГАТЕ, запаси дизельного пального на ЗАЕС скорочуються. Якщо зовнішнє електропостачання не вдасться відновити або на станцію не доставлять додаткове пальне, протягом кількох днів може виникнути загроза повного знеструмлення.

У межах тимчасового режиму тиші українські фахівці мають розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередачі після розмінування території. Представники МАГАТЕ стежитимуть за проведенням робіт.

Гроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством задля забезпечення ядерної безпеки. Це вже сьомий локальний режим припинення вогню, про який Гроссі домовився для проведення необхідних робіт і зниження ризику ядерної аварії під час війни.

Нагадаємо, 20 серпня тимчасово окупована Запорізька АЕС вп'ятнадцяте від початку 2026 року втратила зовнішнє електроживлення. Тоді автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. В «Енергоатомі» наголошували, що регулярні блекаути призводять до зношення обладнання та посилюють ризики для ядерної і радіаційної безпеки.

Крім того, 18 серпня поблизу зупинки громадського транспорту, якою користуються працівники окупованої ЗАЕС, вибухнув безпілотник. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, одна людина загинула, ще 15 отримали поранення, троє з них перебували у важкому стані. Під ударом також опинилася промислова зона станції, однак суттєвих руйнувань там не зафіксували. 

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Теги: ремонт МАГАТЕ АЕС Запорізька АЕС

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