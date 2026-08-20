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Рух мостом Метро буде частково обмежено до 24 серпня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух мостом Метро буде частково обмежено до 24 серпня (схема)
Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро
фото: Новини.Live

«Київавтошляхміст» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 21 до 24 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

У період з 20:00 21 серпня і до 17:00 24 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро – до станції метро «Гідропарк».  Роботи проводитимуть у крайній правій смузі руху.

У період з 20:00 21 серпня і до 17:00 24 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро
У період з 20:00 21 серпня і до 17:00 24 серпня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро
інфографіка: «Київавтошляхміст»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

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Теги: ремонт дороги Київ

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