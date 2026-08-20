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На ЗАЕС стався 15-й блекаут з початку року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На ЗАЕС стався 15-й блекаут з початку року
Як наголошував керівник «Енергоатома», регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки
фото: «Енергоатом»/Telegram

«Ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою»

Тимчасово окупована Запорізька АЕС впʼятнадцяте за цей рік втратила зовнішнє електроживлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Зазначається, що автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Як наголошував керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. За його словами, часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

«Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських «управлінців» посилюються. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», – наголосив «Енергоатом».

Як повідомлялося, Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

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Теги: Запорізька АЕС Енергоатом блекаут

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