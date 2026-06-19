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Ворог вдарив по Краматорську: загинули дві жінки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Ворог вдарив по Краматорську: загинули дві жінки
Наслідки ворожих прильотів по Краматорську
фото: Олександр Гончаренко

Росія двічі вдарила по Краматорську 
 

Вдень 19 червня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинула літня жінка, а ще троє людей дістали поранення. Про це повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує «Главком».

За інформацією військової адміністрації, ворог атакував місто двічі посеред дня. Російські снаряди влучили поблизу житлової багатоповерхівки та автомайданчика, спричинивши значні руйнування.

Жертвою чергового воєнного злочину росіян стала місцева мешканка 1948 року народження – жінка загинула на місці від отриманих травм.

Окрім того, поранення різного ступеня важкості дістали ще троє цивільних громадян:

  • Жінка 1938 року народження;
  • Чоловік 1956 року народження;
  • Чоловік 1983 року народження.

Як наголосив Вадим Філашкін, двоє із постраждалих наразі перебувають у лікарні у важкому стані. Медики виборюють їхні життя. На місці влучань продовжують працювати екстрені служби, рятувальники та правоохоронці, які фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Влада області вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та за можливості евакуюватися у безпечніші регіони України.

Пізніше Олександр Гончаренко повідомив про загибель ще однієї жінки.

«О 12:15 російські війська нанесли удару по СТО та автомийці. Загинула жінка 1984 року народження. Мої співчуття близьким…», – написав Гончаренко.

«Главком» писав, що уночі 19 червня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. За даними Терехова, станом на зараз у Холодногірському районі шестеро постраждалих та понад 40 пошкоджених приватних будинків.

Потім кількість постраждалих внаслідок чергового масованого удару російської авіації по Холодногірському району Харкова збільшилась до дев’яти осіб.

Нагадаємо, 10 червня росіяни атакували Харків дронами – тоді постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.

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Теги: Донеччина авіаудар ворог дрон

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