Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем

Українські реєстри та держсервіси планують адаптувати до стандартів Євросоюзу вже до 2027 року

Україна та Європейський Союз погодили спільний план інтеграції державних цифрових систем відповідно до стандартів ЄС. Реалізація домовленостей має забезпечити взаємодію українських реєстрів і державних сервісів з європейськими платформами та спростити обмін даними між установами різних країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Мінцифра та Європейська комісія узгодили дорожню карту впровадження Interoperable Europe Act – Європейського акта про взаємодію. Документ визначає технічні та правові механізми, які дозволять українським державним системам працювати за єдиними правилами з країнами ЄС.

Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Закусило, після завершення інтеграції європейські органи влади зможуть швидше отримувати необхідні дані з українських реєстрів. Це має спростити доступ українців до адміністративних послуг у країнах Євросоюзу, а також полегшити взаємодію європейців з українськими державними сервісами.

Синхронізацію цифрових систем планують завершити до 2027 року. До реалізації проєкту залучать Академію електронного урядування в межах програми DT4UA.

У рамках домовленостей Україна має ухвалити закон «Про інтероперабельність», створити Національну рамку сумісності, інтегрувати власні цифрові рішення до європейського каталогу відкритого програмного забезпечення та долучитися до спільних цифрових проєктів ЄС.

У Мінцифрі наголошують, що впровадження нових стандартів стане ще одним кроком до інтеграції України в єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

Раніше Україна отримала можливість користуватися екстреною кіберпідтримкою Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Відповідне рішення схвалила Рада ЄС, яка підтримала включення України до Резерву кібербезпеки Євросоюзу.