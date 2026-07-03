На руках – арсенал зброї. Поліція Хмельниччини оприлюднила шокуючу статистику

Від початку 2026 року на Хмельниччині поліція вилучила з незаконного обігу 45 одиниць вогнепальної зброї, 100 гранат та понад 13 тис. набоїв

За шість місяців правоохоронці вилучили 100 гранат і 35 кг вибухових речовин

З початку 2026 року у Хмельницькій області з незаконного обігу вилучено 45 одиниць вогнепальної зброї (з яких 11 – автоматична, 9 – нарізна, 10 - переробленої зброї, 5 – інша вогнепальна зброя). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник поліції Хмельниччини Іван Іщенко.

Також, за його словами, правоохоронці виявили у населення 100 гранат та 209 інших боєприпасів; п’ять гранатометів; 13250 набоїв; 35,342 кг вибухових речовин.

«На руках у людей багато вогнепальної зброї, гранат, гранатометів, кулеметів... Щодня скоюються злочини з її використанням. Більше того є канали надходження зброї із зони бойових дій, і цим користуються злочинці. Якщо зараз ця зброя, можливо, ще трохи «мовчить», то після перемоги може бути певний сплеск злочинності», – спрогнозував начальник поліції Хмельниччини.

Іщенко додав: для того, щоб стримати й убезпечити населення від потоку зброї, правоохоронці мають більше користуватися інноваційними технологіями.

Для порівняння. Протягом 2025 року поліція Хмельниччина вилучила із незаконного обігу: 45 одиниць вогнепальної зброї (18 – автоматична, 16 – нарізна, 32 - переробленої зброї, сім – інша вогнепальна зброя); 253 гранати та 2580 інших боєприпасів; сім гранатометів; 132233 набоїв; один саморобний вибуховий пристрій; 1374,235 кг вибухових речовин.

Як повідомляв «Главком», країни, що входять до ініціативи Drone Deal і мають відповідні міжурядові домовленості з Україною, зможуть закуповувати українське озброєння та технології безпосередньо у виробників.