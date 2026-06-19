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Президент Євроради розлютив країни Балтії після переговорів із Кремлем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Євроради розлютив країни Балтії після переговорів із Кремлем
Президент Євроради підтвердив технічні контакти з Кремлем
фото: Bloomberg

Частина європейських урядів заявила, що дізналася про контакти команди Кошти з Москвою лише після публікацій у медіа

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зіткнувся з критикою з боку низки держав ЄС після того, як стало відомо про контакти його команди з представниками Кремля. Найбільше невдоволення висловили країни Балтії, які заявили, що не були поінформовані про такі переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Реакція в ЄС на контакти з Москвою

Невдоволення діями Кошти виникло після того, як стало відомо про спроби його команди налагодити комунікацію з Москвою на тлі дискусій щодо можливого мирного врегулювання війни Росії проти України.

Зокрема, із критикою виступив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. На його думку, Європейський Союз не повинен брати на себе роль посередника в переговорах між Києвом та Москвою.

«Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Щойно ЄС – або будь-яка окрема країна – позиціонує себе як посередника, це неминуче обмежує власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на Росію», – сказав Міхал.

Він також наголосив, що Росія й надалі відкидає варіанти дипломатичного завершення війни. Як зазначає Politico, команда Кошти поінформувала про свої контакти з Кремлем представників Франції та Великої Британії. За словами джерел видання, про ці розмови також могли знати у Німеччині.

Водночас низка інших держав-членів ЄС, серед яких країни Балтії, дізналися про переговори лише після появи відповідних повідомлень у пресі. Така ситуація викликала обурення серед частини європейських урядів, які вважають, що питання контактів із Москвою мають обговорюватися прозоро та за участі всіх партнерів.

Суперечки щодо представництва Європи

Видання звертає увагу, що ця ситуація вкотре продемонструвала розбіжності всередині Євросоюзу щодо того, хто саме має представляти Європу в потенційних переговорах про завершення війни в Україні.

Наразі Франція, Велика Британія та Німеччина наполягають на тому, що саме вони повинні відігравати провідну роль у можливих дипломатичних контактах із Росією. Водночас Польща та Італія також прагнуть бути залученими до цього процесу.

Відсутність єдиної позиції

На думку співрозмовників Politico, суперечка навколо дій Кошти стала відображенням ширшої проблеми для ЄС. Хоча всі країни блоку погоджуються, що Європа має бути представлена під час майбутніх переговорів щодо України, спільного бачення того, хто і в якому форматі повинен виступати від імені всіх 27 держав-членів, поки що немає.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що головний радник президента Європейської ради Антоніу Кошти провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником із найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. За даними журналістів, таким чином представники ЄС намагалися залучити Кремль до переговорів щодо завершення війни проти України.

Також повідомлялося, що Кошта звернувся до російської сторони з проханням відкрити канал зв'язку. За інформацією медіа, це стало першим подібним кроком з боку представників Європейського Союзу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теги: росія Москва переговори Європейський Союз

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