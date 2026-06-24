РФ вбила саперів на Херсонщині, Білорусь вимкнула ретранслятори. Головне за 24 червня 2026

Дайджест новин 24 червня 2026 року

Російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію. Крім того, російська терористична армія атакувала пляж у Запоріжжі. Водночас стало відомо, що білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу.

«Главком» склав добірку головних подій 24 червня.

Росія вбила розміновувачів на Херсонщині

Російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). Спочатку повідомлялося про одного загиблого – 24-річного фахівця. Пізніше в лікарні помер ще один розміновувач, йому було 25 років.

Загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми отримали двоє працівників Norwegian People's Aid. Ще четверо фахівців – поранені.

Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя фото: Іван Федоров/Telegram

Російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Надвечір очільник Запорвзької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до шести.

За даними місцевих пабліків, росіяни атакували центральний пляж у Запоріжжі, де відпочивало багато людей. Над місцем прильоту виднілися величезні стовпи диму.

Лукашенко виконав ультиматум Зеленського

22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. Про це сьогодні, 24 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський в аудіоспілкуванні з журналістами.

Не відомо, чи білоруські ретранслятори демонтовані, але відомо, що їхня робота зупинена, повідомив глава держави.

РФ атакувала кінотеатр у Конотопі

Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп фото: ДСНС Сумщини

Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп, що на Сумщині.

Унаслідок удару російським БпЛА по цивільній інфраструктурі шість людей отримали поранення. «Через влучання виникла пожежа в кінотеатрі м. Конотоп. У зв’язку із загрозою повторних атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння», – йдеться у повідомленні ДСНС.

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