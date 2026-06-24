Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вбила саперів на Херсонщині, Білорусь вимкнула ретранслятори. Головне за 24 червня 2026

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
РФ вбила саперів на Херсонщині, Білорусь вимкнула ретранслятори. Головне за 24 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 24 червня 2026 року

Російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію. Крім того, російська терористична армія атакувала пляж у Запоріжжі. Водночас стало відомо, що білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. 

«Главком» склав добірку головних подій 24 червня.

Росія вбила розміновувачів на Херсонщині

Російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). Спочатку повідомлялося про одного загиблого – 24-річного фахівця. Пізніше в лікарні помер ще один розміновувач, йому було 25 років.

Загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми отримали двоє працівників Norwegian People's Aid. Ще четверо фахівців – поранені.

Окупанти вдарили по пляжу в Запоріжжі

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
фото: Іван Федоров/Telegram

Російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Надвечір очільник Запорвзької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до шести.

За даними місцевих пабліків, росіяни атакували центральний пляж у Запоріжжі, де відпочивало багато людей. Над місцем прильоту виднілися величезні стовпи диму.

Лукашенко виконав ультиматум Зеленського

22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. Про це сьогодні, 24 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський в аудіоспілкуванні з журналістами.

Не відомо, чи білоруські ретранслятори демонтовані, але відомо, що їхня робота зупинена, повідомив глава держави.

РФ атакувала кінотеатр у Конотопі

Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп
Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп
фото: ДСНС Сумщини

Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп, що на Сумщині.

Унаслідок удару російським БпЛА по цивільній інфраструктурі шість людей отримали поранення. «Через влучання виникла пожежа в кінотеатрі м. Конотоп. У зв’язку із загрозою повторних атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Інші важливі новини

  • Міноборони Білорусі оголосило мобілізаційні навчання
  • Україна звернулася до партнерів на тлі військових навчань у Білорусі
  • Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
  • Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки
  • На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів

Читайте також:

Теги: Білорусь росія Херсонщина Запоріжжя Конотоп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені
ЄС уперше продовжив санкції проти Росії одразу на рік
19 червня, 07:42
Росіяни засвітили у Telegram внутрішню кухню війни проти Укр
Секретні документи армії РФ потрапили у відкритий Telegram-чат
12 червня, 08:22
5 квітня 2025 року Росія вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі. Того дня загинуло дев'ятеро дітей
Офіс генпрокурора оприлюднив статистику вбитих Росією дітей
4 червня, 10:37
Безпілотники вдарили по ключовій нафтовій інфраструктурі РФ
Безпілотники атакували ключову вузлову станцію «Лазарєво» у Кіровській області
31 травня, 11:21
Федеральна податкова служба Росії посилила контроль за доходами підприємців
Росія полює на гроші малого бізнесу, щоб фінансувати війну – розвідка
31 травня, 06:20
Реальні показники на фронті суперечать впевненості Кремля у швидкому захопленні регіону
Путін досі вірить у захоплення Донбасу, попри провал наступу РФ – ISW
29 травня, 10:45
Весняно-літня кампанія не дала росіянам нічого схожого на стратегічний результат
Як Москва потрапила у свою пастку
28 травня, 15:03
У Британії заявили про посилення гібридних атак РФ
Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
27 травня, 14:17
Фон Фріч п'ять років пропрацював у Москві
Експосол Німеччини у Москві пояснив, як Путін маніпулює переговорниками – Bild
26 травня, 05:06

Події в Україні

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 червня 2026
Ворог атакував підприємство на Запоріжжі, є загибла і поранені
Ворог атакував підприємство на Запоріжжі, є загибла і поранені
РФ вбила саперів на Херсонщині, Білорусь вимкнула ретранслятори. Головне за 24 червня 2026
РФ вбила саперів на Херсонщині, Білорусь вимкнула ретранслятори. Головне за 24 червня 2026
Росія вбила двох молодих розміновувачів з міжнародної організації (оновлено)
Росія вбила двох молодих розміновувачів з міжнародної організації (оновлено)
Удари по Криму: з’явилися детальні супутникові знімки наслідків
Удари по Криму: з’явилися детальні супутникові знімки наслідків
На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів
На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua