Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 893-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,

танків ‒ 8411 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,

артилерійських систем – 16276 (+59) од,

РСЗВ – 1138 (+3) од,

засоби ППО ‒ 911 (+3) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),

крилаті ракети ‒ 2412 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22006 (+80) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2734 (+11).

Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 серпня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них три рухалися з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 4 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня:

У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині та п'ятьма ударними БпЛА Shahed, район пусків Приморсько-Ахтарськ.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 893-й день повномасштабної війни в Україні.