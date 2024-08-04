Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
- артилерійських систем – 16276 (+59) од,
- РСЗВ – 1138 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2734 (+11).
Активність флоту окупантів станом на 4 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухалися з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня:
У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині та п'ятьма ударними БпЛА Shahed, район пусків Приморсько-Ахтарськ.
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Нині триває 893-й день повномасштабної війни в Україні.
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