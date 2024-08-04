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Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 4 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 893-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16276 (+59) од,
  • РСЗВ – 1138 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22006 (+80) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2734 (+11).
Втрати ворога станом на 4 серпня 2024
Втрати ворога станом на 4 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 серпня
Активність флоту окупантів станом на 4 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня:

У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині та п'ятьма ударними БпЛА Shahed, район пусків Приморсько-Ахтарськ.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 серпня
фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 893-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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