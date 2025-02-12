Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині
На місцях падіння уламків ворожих дронів виникло загорання
У ніч проти 12 лютого росіяни здійскили чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, ворожі БПЛА пошкодили будинки у Яготині
на Київщині. Про це повідомила Яготинська міська рада.
Повідомляється, що на місцях падіння уламків ворожих дронів виникло загорання.
Що відомо про обстріл Яготина
«Внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження декількох приватних будинків та житлових забудов на декількох вулицях міста. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.
Станом на 08:00 ранку у місті створена робоча група по обстеженню житлових забудов та визначено ступені пошкодження, обстежено будинки та господарські споруди. В найкоротші терміни влда міста визначить потреби у матеріалах для усунення завданих пошкоджень та шляхи надання допомоги потерпілим.
Як зафіксувати пошкодження нерухомого майна
Як повідомили у Яготинській міськраді, жителям громади, чиє нерухоме майно було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, треба звернутися до міської ради за номером тел.: 096 998 15 08 Людмила.
Щоб зафіксувати пошкодження внаслідок агресії Росії, необхідно повідомити поліцію про інцидент.
«Співробітники мають скласти протокол, у якому зафіксувати масштаби руйнувань. Цей документ є важливим доказом для наступних кроків. Також слід зробити детальні фото та відео з усіх ракурсів, які відображають масштаб і характер пошкоджень майна. Вони також будуть доказом під час подання документів», – пояснили у міськраді.
Після цього варто звернутися до місцевої влади із заявою про заподіяні збитки. До неї треба додати всі наявні документи, в тому числі, копію паспорту, довідку про інцидент від поліції, фото-, відеоматеріали.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.
У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
Також, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.
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