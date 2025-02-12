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Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині
Постраждалих серед населення немає
фото: Яготинська міська рада, Facebook

На місцях падіння уламків ворожих дронів виникло загорання

У ніч проти 12 лютого росіяни здійскили чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, ворожі БПЛА пошкодили будинки у Яготині
на Київщині. Про це повідомила Яготинська міська рада.

Повідомляється, що на місцях падіння уламків ворожих дронів виникло загорання.

У ніч на 12 лютого російська армія атакувала дронами Київську область
У ніч на 12 лютого російська армія атакувала дронами Київську область
фото: Яготинська міська рада, Facebook

Що відомо про обстріл Яготина

«Внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження декількох приватних будинків та житлових забудов на декількох вулицях міста. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ на Київщину: уламки дронів спричинили руйнування будинків у Яготині фото 1
фото: Яготинська міська рада, Facebook

Станом на 08:00 ранку у місті створена робоча група по обстеженню житлових забудов та визначено ступені пошкодження, обстежено будинки та господарські споруди. В найкоротші терміни влда міста визначить потреби у матеріалах для усунення завданих пошкоджень та шляхи надання допомоги потерпілим.

Як зафіксувати пошкодження нерухомого майна

Як повідомили у Яготинській міськраді, жителям громади, чиє нерухоме майно було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, треба звернутися до міської ради за номером тел.: 096 998 15 08 Людмила.

Щоб зафіксувати пошкодження внаслідок агресії Росії, необхідно повідомити поліцію про інцидент.

«Співробітники мають скласти протокол, у якому зафіксувати масштаби руйнувань. Цей документ є важливим доказом для наступних кроків. Також слід зробити детальні фото та відео з усіх ракурсів, які відображають масштаб і характер пошкоджень майна. Вони також будуть доказом під час подання документів», – пояснили у міськраді.

Після цього варто звернутися до місцевої влади із заявою про заподіяні збитки. До неї треба додати всі наявні документи, в тому числі, копію паспорту, довідку про інцидент від поліції, фото-, відеоматеріали.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Також, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Теги: Facebook населення ворог росіяни

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