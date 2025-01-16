Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві сьогодні встановлюють три шафи резервного живлення для світлофорів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві сьогодні встановлюють три шафи резервного живлення для світлофорів
Фахівці Центру щодня встановлюють дві-тринові шафи резервного живлення, проте темп встановлення залежить від погодних умов

Бюджетом Києва на 2025 рік заплановані кошти ще на 100 шаф

Фахівці Центру організації дорожнього руху сьогодні, 16 січня, встановлюють у Києві ще три шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів буде встановлено ще на трьох перехрестях:

  • вул. Овруцька – Подільський узвіз,
  • вул. Січових Стрільців – вул. Гоголівська,
  • вул. Житомирська – вул. Олеся Гончара. 

Шафи резервного живлення почали закуповувати ще у 2023 році для забезпечення роботи світлофорів на час стабілізаційних відключень. 

У 2024 році Київська міська рада двічі додатково виділяла кошти для придбання шаф. Згідно з графіком, усі шафи, що закупили минулоріч, будуть встановлені до квітня 2025 року.

Фахівці Центру щодня встановлюють дві-тринові шафи резервного живлення, проте темп встановлення залежить від погодних умов.

Бюджетом Києва на 2025 рік заплановані кошти ще на 100 шаф.

Нагадаємо, у Солом’янському районі встановили ще дві шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів на перехрестях: просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова та бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Раніше «Главком» писав, столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян. Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів. Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.

Як відомо, у Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.

Теги: Київ дороги відключення відключення світла Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 24 грудня
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 2024, 06:00
На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу вартість
Названо головні критерії оренди житла для українців
21 грудня, 2024, 03:00
Лісовий заявив, що як міністр не має права втручатися в автономність КНУ, але має право висловити свою оцінку
Скандал із висловлюваннями професора Василенка: реакція міністра освіти
24 грудня, 2024, 20:19
Берегова охорона Фінляндії з Eagle S на задньому плані після інциденту з обривом підводного кабелю
НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі
28 грудня, 2024, 20:58
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
31 грудня, 2024, 09:21
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждала жінка
3 сiчня, 08:59
Дитина була у критичному стані
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі, поліція розшукує 16-річну матір (оновлено)
5 сiчня, 22:16
Олександр Будько розповів історію про Віталія Кличка
Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком
13 сiчня, 09:13
Група підлітків перекрила центр Києва 10 січня
Журналісти розсекретили імена учасників скандалу у центрі столиці: розслідування Bihus.Info
Вчора, 04:07

Новини

У Києві сьогодні встановлюють три шафи резервного живлення для світлофорів
У Києві сьогодні встановлюють три шафи резервного живлення для світлофорів
У Києві рекордно зросли ціни на яблука: фото із супермаркетів
У Києві рекордно зросли ціни на яблука: фото із супермаркетів
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
Екскерівник Київського метрополітену втік з України
Екскерівник Київського метрополітену втік з України
Рівень забрудненості повітря у Києві станом на ранок 16 січня: моніторинг
Рівень забрудненості повітря у Києві станом на ранок 16 січня: моніторинг
Залужний приїхав до Києва, щоб зустріти поважного гостя (фото)
Залужний приїхав до Києва, щоб зустріти поважного гостя (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
61K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
17K
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
16K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5347
Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua