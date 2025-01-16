У Києві сьогодні встановлюють три шафи резервного живлення для світлофорів

Бюджетом Києва на 2025 рік заплановані кошти ще на 100 шаф

Фахівці Центру організації дорожнього руху сьогодні, 16 січня, встановлюють у Києві ще три шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів буде встановлено ще на трьох перехрестях:

вул. Овруцька – Подільський узвіз,

вул. Січових Стрільців – вул. Гоголівська,

вул. Житомирська – вул. Олеся Гончара.

Шафи резервного живлення почали закуповувати ще у 2023 році для забезпечення роботи світлофорів на час стабілізаційних відключень.

У 2024 році Київська міська рада двічі додатково виділяла кошти для придбання шаф. Згідно з графіком, усі шафи, що закупили минулоріч, будуть встановлені до квітня 2025 року.

Фахівці Центру щодня встановлюють дві-тринові шафи резервного живлення, проте темп встановлення залежить від погодних умов.

Бюджетом Києва на 2025 рік заплановані кошти ще на 100 шаф.

Нагадаємо, у Солом’янському районі встановили ще дві шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів на перехрестях: просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова та бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Раніше «Главком» писав, столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян. Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів. Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.

Як відомо, у Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.