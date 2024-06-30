Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів України

Український лідер пояснив, що потрібно нашим захисникам, щоб знищувати російську бойову авіацію

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що приблизно половина російського парку надзвукових винищувачів-бомбардувальників Су-34, які атакують Україну керованими авіабомбами, базуються менш, ніж за 200 км від українського кордону – на військовому аеродромі у Воронезькій області. Найкращою зброєю для знищення цього ворожого авіапарку бомбардувальників могли б стати американські ракети великої дальності Atacms, але США не дають дозволу на їх використання по цьому об’єкту.