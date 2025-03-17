Суд закрив справу про напад на журналістів в Укрексімбанку

Феміда звільнила обвинувачених від кримінальної відповідальності

Київський апеляційний суд закрив провадження у справі про напад на знімальну групу журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» восени 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Причиною закриття справи є завершення термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Колегія суддів задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів планують звертатися до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

Згодом тодішній голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами «Радіо Свободи» повідомив, що напише заяву про складання повноважень.

Вже 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва у справі про напад на журналістів в «Укрексімбанку» визнав винуватими колишнього голову правління банку Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова і призначив кожному штраф.