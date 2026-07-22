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Драпатий розповів, які завдання поставив перед ним Зеленський

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Драпатий розповів, які завдання поставив перед ним Зеленський
Драпатий окреслив головні пріоритети на посаді головнокомандувача
фото: Офіс президента

Серед пріоритетів – наступальні дії та операції в тилу Росії

Михайло Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України та назвав ключові завдання, які перед ним поставив президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

Драпатий назвав чотири основні напрями роботи:

  • продовження та посилення наступальних дій у всіх доменах;
  • планування нових операцій у тилу Росії;
  • розвиток війська й технологій;
  • нарощування спроможностей Збройних сил України.

Головнокомандувач наголосив, що попереду складна робота. За його словами, військове керівництво працюватиме без гучних обіцянок, відповідально ставитиметься до своїх рішень і з повагою до людей, які тримають фронт та допомагають Україні вистояти.

Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Михайло Драпатий звернувся до українців і заявив, що усвідомлює рівень відповідальності за рішення, від яких залежать життя військових та обороноздатність держави. Він наголосив, що працюватиме зосереджено, без зайвих слів і з повагою до людей, які тримають фронт.

Коментуючи призначення Драпатого, Валерій Залужний наголосив, що тому «немає що втрачати», адже людина честі має передусім обов’язок. За його словами, на новій посаді генералу буде надзвичайно важко, однак йому не доведеться соромитися власних рішень.

Водночас колишній міністр оборони Анатолій Гриценко закликав не покладати на Драпатого завищених очікувань. Він вважає, що новий головнокомандувач має обмежений вплив на мобілізацію та боротьбу з корупцією, а швидким змінам на фронті також заважають значні ресурси Росії.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Михайло Драпатий

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