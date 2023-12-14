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Cправа проти мультимільйонера Коболєва: ВАКС розпочав розгляд справи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Cправа проти мультимільйонера Коболєва: ВАКС розпочав розгляд справи
Прокурор у судовому засіданні оголосила короткий виклад обвинувального акту
фото з відкритих джерел

Наступне засідання у справі призначено на 4 січня 2024 року

Сьогодні, 14 грудня,  Вища антикорупційна прокуратура розпочала розгляд по суті у справі щодо колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

«14 грудня 2023 року за результатами підготовчого засідання колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила стороні захисту в поверненні обвинувального акту, призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд у справі стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокурор у судовому засіданні оголосила короткий виклад обвинувального акту.

Наступне засідання у справі призначено на 4 січня 2024 року.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Йому продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу. 

Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Теги: прокуратура Нафтогаз України прокурор слідство Антикорупційний суд

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