Cправа проти мультимільйонера Коболєва: ВАКС розпочав розгляд справи
Наступне засідання у справі призначено на 4 січня 2024 року
Сьогодні, 14 грудня, Вища антикорупційна прокуратура розпочала розгляд по суті у справі щодо колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«14 грудня 2023 року за результатами підготовчого засідання колегія суддів Вищого антикорупційного суду відмовила стороні захисту в поверненні обвинувального акту, призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд у справі стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що прокурор у судовому засіданні оголосила короткий виклад обвинувального акту.
Наступне засідання у справі призначено на 4 січня 2024 року.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Йому продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу.
Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).
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