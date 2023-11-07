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Данілов назвав сім головних уроків війни, які засвоїли ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов назвав сім головних уроків війни, які засвоїли ЗСУ
Олексій Данілов: «І останнє – #RussiaMustDie»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО вважає, що зараз на фронті йде свого роду «змагання свобод і технологій»

Виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення і використовувати інновації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов у колонці виданню «Українська правда».

«Сили оборони України зараз і вчора – це чудово інша армія», – підкреслив Данілов.

Данілов вважає, що зараз на фронті йде свого роду «змагання свобод і технологій». В умовах війни в української армії не залишилося іншого виходу, окрім прискореної еволюції і трансформації, які у звичайний час зайняли б не один десяток років. Тому «в далекій перспективі» українська армія буде найбільш боєздатною серед збройних сил країн-членів НАТО.

«Тому зараз українські сили оборони пишуть нові бойові статути і формують важливі уроки», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО перерахував сім військових уроків, які довелося засвоїти українським захисникам:

  1. Воля – основа боротьби. Віра в Перемогу — умова для уряду та армійського командування.
  2. Формула сталого миру – це власне потужне виробництво сучасної зброї.
  3. Основи держави будуються на наукових дослідженнях та інноваційних технологіях.
  4. Розвиток військової науки на основі отриманого у війні досвіду дасть змогу створити унікальну школу «українського стандарту».
  5. «Анти Будапешт» – безпекові гарантії мають чітко прописувати алгоритм дій і номенклатуру військової допомоги.
  6. Удосконалення процесу військового обліку, мобілізації та підготовка резервів.
  7. Прагматичний захист національних інтересів і повага до інтересів союзників і партнерів.

«І останнє – #RussiaMustDie», – резюмував Данілов.

Триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: армія Олексій Данілов

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