Данілов назвав сім головних уроків війни, які засвоїли ЗСУ

Секретар РНБО вважає, що зараз на фронті йде свого роду «змагання свобод і технологій»

Виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення і використовувати інновації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов у колонці виданню «Українська правда».

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«Сили оборони України зараз і вчора – це чудово інша армія», – підкреслив Данілов.

Данілов вважає, що зараз на фронті йде свого роду «змагання свобод і технологій». В умовах війни в української армії не залишилося іншого виходу, окрім прискореної еволюції і трансформації, які у звичайний час зайняли б не один десяток років. Тому «в далекій перспективі» українська армія буде найбільш боєздатною серед збройних сил країн-членів НАТО.

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«Тому зараз українські сили оборони пишуть нові бойові статути і формують важливі уроки», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО перерахував сім військових уроків, які довелося засвоїти українським захисникам:

Воля – основа боротьби. Віра в Перемогу — умова для уряду та армійського командування. Формула сталого миру – це власне потужне виробництво сучасної зброї. Основи держави будуються на наукових дослідженнях та інноваційних технологіях. Розвиток військової науки на основі отриманого у війні досвіду дасть змогу створити унікальну школу «українського стандарту». «Анти Будапешт» – безпекові гарантії мають чітко прописувати алгоритм дій і номенклатуру військової допомоги. Удосконалення процесу військового обліку, мобілізації та підготовка резервів. Прагматичний захист національних інтересів і повага до інтересів союзників і партнерів.

«І останнє – #RussiaMustDie», – резюмував Данілов.

Триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.