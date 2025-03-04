ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку

На Краматорському та Торецькому українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення

«Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ»

Російська армія має численну перевагу на Новопавлівському напрямку, там тривають важкі бої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували наші оборонні порядки в районі Костянтинополя та Скудного. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої із загарбницькою армією», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що на Покровському напрямку армія РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка.

«Наші воїни вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення. В напрямку Надіївки противник намагався переміщувати особовий склад на автомобільній техніці та баггі. В результаті вогневого ураження 6 автомобілів окупантів були знищені. Атака ворога захлинулася», – кажуть в ОСУВ.

Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення. Сили оборони стримують натиск, попри переважаючі сили противника.

Як відомо, ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань.

Також у ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий шахед атакував одну з поліклінік. Через це у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу. Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.