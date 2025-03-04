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ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку
На Краматорському та Торецькому українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення
фото: 43 ОАБр

«Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ»

Російська армія має численну перевагу на Новопавлівському напрямку, там тривають важкі бої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували наші оборонні порядки в районі Костянтинополя та Скудного. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої із загарбницькою армією», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що на Покровському напрямку армія РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка.

«Наші воїни вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення. В напрямку Надіївки противник намагався переміщувати особовий склад на автомобільній техніці та баггі. В результаті вогневого ураження 6 автомобілів окупантів були знищені. Атака ворога захлинулася», – кажуть в ОСУВ.

Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення. Сили оборони стримують натиск, попри переважаючі сили противника.

Як відомо, ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань. 

Також у ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий шахед атакував одну з поліклінік. Через це у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу. Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.

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Теги: армія наступ війна

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