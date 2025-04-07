Держоператор тилу оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на 6 млн грн: причина

У межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний

У першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міноборони ДОТ – Державний оператор тилу – оштрафувала окремих постачальників продуктів харчування для ЗСУ на суму понад 6 млн гривень. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21,4 млрд грн. Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ. Контроль якості та прозорість постачання – це питання не лише відповідального використання державних коштів, а й безпеки та довіри з боку наших військових. Саме тому оперативно реагуємо на порушення. Ми послідовно формуємо нову культуру відповідальності серед постачальників», – наголосив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У відомстві підкреслили, що у 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару, що дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов постачання та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Зазначається, що перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

«Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо шести зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень», – звітували в оборонному відомстві.

На підставі негативних результатів ДОТ:

штрафує постачальника

блокує подальше постачання партії

повідомляє інших контрагентів про порушення

забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.

«Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність», – зазначає директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

У межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань. Задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень, повідомили у Міноборони.

До слова, Державний оператор тилу (ДОТ) – агентство Міноборони, яке займається нелетальними закупівлями, – оголосило про «суттєве» посилення контролю за дотриманням графіку виробництва речового майна для ЗСУ.