Держоператор тилу оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на 6 млн грн: причина
Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний
У першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міноборони ДОТ – Державний оператор тилу – оштрафувала окремих постачальників продуктів харчування для ЗСУ на суму понад 6 млн гривень. Причина – виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам. Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«У I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21,4 млрд грн. Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ. Контроль якості та прозорість постачання – це питання не лише відповідального використання державних коштів, а й безпеки та довіри з боку наших військових. Саме тому оперативно реагуємо на порушення. Ми послідовно формуємо нову культуру відповідальності серед постачальників», – наголосив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
У відомстві підкреслили, що у 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару, що дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов постачання та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.
Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Зазначається, що перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.
«Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо шести зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень», – звітували в оборонному відомстві.
На підставі негативних результатів ДОТ:
- штрафує постачальника
- блокує подальше постачання партії
- повідомляє інших контрагентів про порушення
- забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.
«Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність», – зазначає директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.
У межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань. Задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень, повідомили у Міноборони.
До слова, Державний оператор тилу (ДОТ) – агентство Міноборони, яке займається нелетальними закупівлями, – оголосило про «суттєве» посилення контролю за дотриманням графіку виробництва речового майна для ЗСУ.
Коментарі — 0