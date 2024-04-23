Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)

Мешканців міста закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів України

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані», – повідомив він.

Через атаку на місто пошкоджено три будинки фото Вадим Філашкін, Telegram

Через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

фото Вадим Філашкін, Telegram

Філашкін закликав містян буди відповідальними та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські загарбники застосували відносно нову тактику атаки на Україну. Зокрема, окупанти намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним», – заявив він.

За словами Євлаша, росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги.

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За повідомленням Повітряних сил у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ. Окрім безпілотників, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.