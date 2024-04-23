Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)
фото Вадим Філашкін, Telegram

Мешканців міста закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів України

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані», – повідомив він.

Через атаку на місто пошкоджено три будинки
Через атаку на місто пошкоджено три будинки
фото Вадим Філашкін, Telegram

Через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото) фото 1
фото Вадим Філашкін, Telegram

Філашкін закликав містян буди відповідальними та евакуюватися до більш безпечних регіонів України. 

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські загарбники застосували відносно нову тактику атаки на Україну. Зокрема, окупанти намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Читайте також: Удар по телевежі Харкова: яка зараз ситуація у місті (фото)

«Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахеди» з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним», – заявив він.

За словами Євлаша, росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

До слова, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

Читайте також: Вокзал Дніпра відновив роботу після ракетного удару

За повідомленням Повітряних сил у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ. Окрім безпілотників, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

Теги: обстріл росіяни поранення місто автомобіль Костянтинівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський режим продовжує відправляти власних громадян на смерть
Мобілізація в Росії. Чи зможе Кремль створити нову боєздатну армію?
27 березня, 19:48
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами, дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетою Х-59
Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти
31 березня, 08:49
Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова
На Харківщині ворог змінив тактику обстрілів: влада заговорила про примусову евакуацію населення
7 квiтня, 18:51
7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування
Нічна атака на Україну, місцеві вибори у Польщі: головне за ніч
8 квiтня, 06:23
Росіяни знесли єдиний храм ПЦУ на честь Пресвятої Трійці у підмосковному Ногінську
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України
12 квiтня, 15:23
Для отримання посвідчення водія необхідно скласти теоретичний та практичний іспит
Вікові обмеження на право на керування транспортними засобами. Роз'яснює МВС
18 квiтня, 09:22
Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута, зауважив Умєров
Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом
14 квiтня, 20:49
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак
На одному з напрямків російські війська атакували 24 рази – Генштаб
18 квiтня, 07:58
Унаслідок російської атаки на Дніпропетровщину 15 поранених людей та двоє загиблих
Медики зробили все можливе: влада Дніпропетровщини уточнила інформацію про постраждалих
19 квiтня, 12:20

Події в Україні

Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки
Вибухи на Дніпропетровщині під час тривоги: влада повідомила про наслідки
Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні
Окупанти активізували будівництво укріплень у Криму на тлі міжнародної допомоги Україні
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені (фото)
Стрілянина на «Південмаші»: Нацгвардієць отримав довічне ув'язнення
Стрілянина на «Південмаші»: Нацгвардієць отримав довічне ув'язнення
Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи
Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
30K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
19K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
11K
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби
8753
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8442
Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua