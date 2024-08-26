Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)
Універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва
фото: Міністерство оборони України

Під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони,

Зазначається, що під час проєктування транспортера розробники врахували вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний і малопомітний та захищений від куль і уламків.

«Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу. Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії», – ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що багатофункціональна платформа зі встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.

Як зазначили в Міноборони, наземний роботизований комплекс може стати і мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами.

«Також транспортер можна використовувати як дрон–камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні Литва передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

До слова, Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів. Про це повідомляє The Times з посиланням на анонімне джерело.

Читайте також: The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
Теги: Міноборони військова техніка розмінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Черненко був призначений в Агенцію оборонних закупівель у липні 2023 року
СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
26 липня, 22:09
Внаслідок боїв у Курській області окупанти втратили два танки Т-62М
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
6 серпня, 21:36
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
7 серпня, 16:52
Eночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку
Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)
7 серпня, 08:55
Французьке оборонне відомство вважає, що наступ ЗСУ вдався через ефект раптовості
Міноборони Франції прокоментувало успіхи ЗСУ в Курській області
8 серпня, 20:05
За словами голови Незалежної асоціації шкіл безпілотників Ігоря Кравченка, військові центри могли б істотно зменшити собі навантаження і час підготовки, якби співпрацювали з приватниками
Держава має співпрацювати з приватними школами операторів БПЛА – нардеп Костенко
13 серпня, 14:00
Міноборони планує впровадити у «Резерв+» цифровий рекрутинг
У застосунку «Резерв+» з’являться нові функції: Міноборони повідомило деталі
21 серпня, 17:56
Отримати за кордоном посвідчення водія, можуть лише чоловіки, які виконали вимоги закону про посилення мобілізації та оновили військово-облікові дані
Чоловіки, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати посвідчення водія: деталі
13 серпня, 21:01
На складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів
Хто вдарив по складу боєприпасів у Воронезькій області: розвідка дала відповідь
24 серпня, 15:36

Події в Україні

Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)
Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
Били «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами»: Повітряні сили про наймасовішу атаку РФ
Били «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами»: Повітряні сили про наймасовішу атаку РФ
Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)
Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)
Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині
Влада розширила зону примусової евакуації на Донеччині
ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні
ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
23K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
17K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
У Києві на лівому березі сталася пожежа
11K
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua