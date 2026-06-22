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Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
Ворожий дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині
фото: ДСНС

Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: є жертви серед дітей

Російські війська вранці 22 червня атакували безпілотником житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району Сумської області. Внаслідок удару загинули троє людей, серед яких 13-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За даними слідства, атака сталася близько 04:50. Ворожий безпілотник влучив у будинок багатодітної родини, після чого спалахнула пожежа. На місці загинули 36-річний чоловік, його 13-річний син та 73-річна жінка – мати співмешканки загиблого.

Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина фото 1
фото: ДСНС

Також поранення отримали 31-річна жінка, 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. За інформацією начальника Сумської обласної військової адміністрації, дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації.

Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина фото 2
фото: ДСНС

Прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина фото 3
фото: ДСНС

Крім того, протягом минулої доби російські війська атакували й інші громади Сумщини. У Глухівській громаді удари безпілотників спричинили масштабну пожежу трьох житлових будинків. Там також постраждала дитина.

У Краснопільській громаді рятувальники ліквідовували наслідки влучання у приватний будинок, а в Сумах ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку.

До слова, увечері 21 червня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило одне з аграрних підприємств регіону.

За інформацією рятувальників, після влучання виникла масштабна пожежа – загорілася складська будівля, транспортні засоби та ємності з паливно-мастильними матеріалами.

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Теги: Суми Сумщина окупанти

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