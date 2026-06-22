82-річний француз влаштував стрілянину, повіривши у повалення Макрона та початок революції

Перед виходом із дому чоловік узяв гвинтівку та боєприпаси, вигукуючи фрази на кшталт «це революція» та «Макрона повалено»

Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали поранення ніг

У французькому департаменті Ер і Луар 82-річний чоловік, переконаний, що президента країни Еммануеля Макрона нібито усунули від влади, влаштував збройний інцидент із правоохоронцями, пише «Главком» із посиланням на видання Le Figaro.

Як повідомила прокуратура Шартра, подія сталася у суботу, 20 червня, близько 18:50 неподалік Ножан-ле-Ротру. Перед виходом із дому чоловік узяв гвинтівку та боєприпаси, вигукуючи фрази на кшталт «це революція» та «Макрона повалено».

Після повідомлення від його дружини на місце прибули п’ятеро бійців взводу спостереження та втручання жандармерії (PSIG). Донька чоловіка розповіла правоохоронцям, що батько перебуває в саду та ховається за кедром зі зброєю.

В той час як жандарми намагались налагодити контакт із літнім чоловіком, він здійснив три постріли у їх бік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали поранення ніг. Їх доправили до лікарні Ножан-ле-Ротру, згодом – Шартра та Персі. За інформацією прокуратури, загрози їхньому життю немає.

Ремісник на пенсії, він раніше не потрапляв до поля зору правоохоронців

Після інциденту чоловік сховався у підвалі власного будинку, ймовірно, отримавши поранення руки. Для проведення переговорів та затримання на місце направили спецпідрозділ GIGN.

Через кілька годин – близько 20:50 – чоловік здався без опору. Його доправили до лікарні Ле-Мана для видалення кулі з руки, після чого взяли під варту.

За даними слідства, чоловік раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Він був пенсіонером-ремісником і не мав судимостей. Наразі розпочато розслідування за фактом замаху на вбивство двох осіб, які виконували службові повноваження. Також призначено психіатричну експертизу, яка має допомогти встановити стан чоловіка та мотиви його дій.

Нагадаємо, у США у Чикаго пізно в п'ятницю, 20 червня, сталася масова стрілянина, під час якої постраждали щонайменше 12 осіб. Як пише «Главком» із посиланням на Associated Press. Під кулі потрапили вісім чоловіків та чотири жінки віком від 17 до 47 років.



Ранше «Главком» повідомляв про те, що поліція штату Міссурі веде пошуки 22-річного Оскара Санчеса-Муньйоса, якого підозрюють у серії кривавих нападів на автомобільних магістралях міста. Одними з жертв хаотичного стрілка стали аргентинські вболівальники.