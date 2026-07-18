193 боєзіткнення та тисячі дронів: лінія фронту станом на 18 липня 2026

Генштаб повідомив про 193 боєзіткнення на фронті за останню добу

Лінія фронту станом на 18 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 198 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6963 дрони-камікадзе та здійснив 2462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 липня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Значних втрат противник зазнає на Покровському напрямку. За добу тут ліквідовано 45 окупантів та поранено 12. Знищено один танк, одну одиницю спеціальної техніки та 19 укриттів особового складу ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки та 125 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 293 безпілотних літальних апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, чотири з яких досі тривають. Окупанти здійснили 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік та в районах населених пунктів:

Ізбицьке;

Хатнє;

Стариця;

Приліпка

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 10 спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік:

Лимана;

Дробишевого;

Озерного.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 28 спроб загарбників іти вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Міньківки, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім ворожих атак у бік Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено і Никифорівка.

Одне боєзіткнення наразі триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки та у бік Кучерового Яру і Довгої Балки.

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах та у бік населених пунктів:

Дорожнє;

Гришине;

Удачне;

Молодецьке;

Білицьке;

Сергіївка;

Новопідгородне;

Кучерів Яр.

Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Вороного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки у бік Гіркого та Воздвижівки. Один бій досі триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків та Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 липня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень, а найгарячіша ситуація тоді також фіксувалася на Покровському напрямку.