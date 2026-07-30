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Львів: під завалами будинку залишаються люди, триває рятувальна операція (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Львів: під завалами будинку залишаються люди, триває рятувальна операція (відео)
Через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки евакуйовують за допомогою автокрана
скриншот з відео

Кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 15 людей

У Львові після російського ракетного удару під завалами житлового будинку на вулиці Патона можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває, до розбору завалів долучилися місцеві жителі. Кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового та начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Садовий оприлюднив відео з місця російського удару. «Під завалами будинку на вулиці Патона залишаються люди. Триває рятувальна операція. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали», – повідомив міський голова.

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За словами Козицького, станом на ранок кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 15 людей. Із них 14 госпіталізували, серед поранених є рятувальник.

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«Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали», – зазначив начальник ОВА. Крім того, через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки евакуйовують за допомогою автокрана.

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На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти».  Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

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Теги: Львів обстріл ракетна атака

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