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Росіяни вдарили по складу виробництва морозива на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни вдарили по складу виробництва морозива на Київщині
Пожежа на виробництві морозива на Київщині
фото: пресслужба компанії

Знищений склад відігравав ключову роль у логістичній мережі бренду

У ніч на 20 серпня російські війська завдали удару по логістичному об'єкту компанії «Файні льоди» у Києві. Внаслідок атаки повністю знищено склад готової продукції та весь автопарк вантажного транспорту підприємства. По це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Знищений склад відігравав ключову роль у логістичній мережі бренду – він забезпечував постачання морозива не лише для столиці та Київської області, а й для ще 12 міст України. За попередніми оцінками, матеріальні збитки компанії сягають десятків мільйонів гривень.

Заява компаніїї «Файні льоди»
Заява компаніїї «Файні льоди»
скриншот заяви

Попри суттєві втрати, підприємство не зупиняє діяльність. Наразі команда «Файні Льоди» вже працює над розробкою альтернативних шляхів постачання, пошуком нових приміщень для зберігання продукції та переформатуванням логістичних ланцюжків, аби якнайшвидше відновити регулярні поставки до магазинів.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня ворог завдав удару по Київській області – повітряна атака тривала усю ніч. Вогнеборці приборкують пожежі на двох об’єктах паливної інфраструктури у Броварському районі, а також ліквідовують загоряння двох складських будівель на Бориспільщині. 

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Теги: ракетна атака росія обстріл Київщина

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