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Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру
Водію автомобіля DAF повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту
фото: пресслужба прокуратури

У результаті наїзду, 35-річна жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні

У Дарницькому районі Києва водій вантажівки DAF, не пропустивши пішохода на нерегульованому переході, збив жінку. Водію повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури київської області. 

Від отриманих травм потерпіла, 35-річна киянка, померла в лікарні.

Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру фото 1

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля DAF, рухаючись по вул. Привокзальна, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, перед яким зупинився автомобіль марки Renault Master, щоб пропустити пішохода, не зреагувати на зміну дорожньої ситуації, виїхав на пішохідний перехід та здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.
 
У результаті наїзду, 35-річна жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.
 
Водію автомобіля DAF повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. 

Раніше повідомлялося, що водію автобуса, який спричинив смертельне ДТП у Голосіївському районі, повідомлено про підозру. 

Теги: вантажівки водій автомобіль жінка ДТП аварія

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