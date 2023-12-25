На Дніпропетровщині пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють сили оборони Півдня у Telegram.

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«У Дніпропетровській області гучно працює ППО!», – йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають знаходитися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Раніше в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар.

Як повідомлялося, російські окупанти можуть посилити обстріли на Різдво, оскільки люблять приурочувати свої атаки до свят. Водночас не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати в календарі.

Нагадаємо, 24 грудня російські загарбники обстріляли прифронтові Очеретине та Нью-Йорк в Донецькій області, у результаті чого постраждали цивільні.