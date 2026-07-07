Заможні чоловіки змагаються за найбільшу кількість нащадків: що відомо про новий тренд

Такі бізнесмени, як Ілон Маск, Павло Дуров, Джеффрі Епштейн, неодноразово заявляли про бажання мати якомога більше дітей

Чоловіки прагнуть стати батьками для сотні дітей за допомогою сурогатного материнства

Серед чоловіків, які мають значні статки, набирає популярності новий тренд на найбільшу кількість нащадків. Вони заводять таку кількість дітей, що змінює уявлення про поняття сімʼї. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Тенденція великої кількості нащадків спостерігається серед відомих бізнесменів, підприємців чи діячів. Зокрема, за останні роки дедалі частіше зустрічаються історії про чоловіків, які за допомогою репродуктивних технологій стають батьками десятків дітей.

Наприклад, американський мільярдер і девелопер Стефан Солов'єв має 22 дітей, частина з яких народилася завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Водночас засновник Telegram Павло Дуров заявив, що внаслідок його донорства сперми на світ з'явилося понад 100 дітей.

Павло Дуров заявляв, що внаслідок його донорства сперми вн став батьком сотні дітей фото з відкритих джерел

Американський бізнесмен Грег Ліндберг, якого засудили за корупцію, за даними ЗМІ, організував «проєкт із народження дітей» і став батьком щонайменше 12 дітей. А відомий сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн хотів стати батьком за допомогою сурогатного материнства, плануючи запліднити 20 жінок своїм ДНК.

Джеффрі Епштейн хотів стати батьком для 20 дітей фото з відкритих джерел

До американських агентств сурогатного материнства зверталися й китайські чоловіки. Вони хотіли стати батьками для чималої кількості дітей. За словами працівника агентства, один із чоловіків хотів стати батьком 200 дітей.

Ще одним прикладом багатодітного батька є бізнесмен Ілон Маск, який є одним із найбагатших людей у світі. Офіційно він є батьком 14 дітей. Зокрема, за словами інсайдерів, Маск говорив одній зі своїх дружин, що він хоче досягти «рівня легіону», маючи велику кількість дітей. Такого «рівня» мільярдер хотів досягти за допомогою сурогатного материнства.

Водночас сам Маск одного разу підколов Павла Дурова через новину про те, що він нібито став батьком сотні дітей. «Це ще дитячі цифри, Чингісхан», – говорив він.

Бізнесмен Ілон Маск має 14 дітей фото з відкритих джерел

Спираючись на вислів Маска про Чингісхана, вважається, що сучасні чоловіки прагнуть до того, аби також залишити після себе якомога більше нащадків. Наприклад, Ілон Маск неодноразово заявляв, що більше дітей мають народжувати саме розумні або багаті люди.

До того ж заможні чоловіки використовують свої ресурси не лише як можливість стати батьками та забезпечувати велику кількість дітей, але й користуватися новітніми технологіями ще до народження нащадка.

Наприклад, ЕКЗ (екстракорпоральне «штучне» запліднення, – «Главком») дає змогу не лише отримати кілька вагітностей одночасно, а й частково впливати на характеристики майбутньої дитини, наприклад, обирати стать або відбирати ембріони з нижчим ризиком спадкових хвороб.

Магнат Грег Ліндберг створив мережу донорів яйцеклітин та сурогатних матерів фото: Bloomberg

Бізнесмен Грег Ліндберг, за словами однієї з донорок яйцеклітин, хотів мати 12 хлопчиків зі світлим волоссям і блакитними очима. Водночас із листувань Джеффрі Епштейна відомо, що він також був одержимий блакитними очима. Водночас Ілон Маск використовував полігенний скринінг ембріонів. Це технологія, яка дає змогу оцінювати їх за певними генетичними характеристиками.

Репродуктивні технології доступні багатьом, однак звичайні клієнти часто часто ледве знаходять кошти на ЕКЗ заради однієї дитини, в той час, як мільярдери можуть дозволити собі десятки дітей, не переймаючись ні витратами, ні їхнім вихованням.

Наприклад, власник одного американського агентства сурогатного материнства розповів, як він допоміг «виконати замовлення» на 100 дітей для заможного китайського клієнта. Водночас Павло Дуров оплатив процедури ЕКЗ для росіянок у московській клініці, де зберігається його сперма. А дві американські клініки у Лос-Анджелесі та Чикаго допомагали Грегу Ліндбергу реалізувати його «проєкт із народження дітей», працюючи щонайменше з 19 донорками яйцеклітин і сурогатними матерями.

Тож новий тренд демонструє, як гроші дають змогу використовувати сучасні репродуктивні технології без обмежень, щоб залишити після себе якомога більше нащадків і втілити в життя власні мрії та амбіції.

Нагадаємо, власник месенджера Telegram Павло Дуров допоміг понад сотні пар у 12 країнах завести дітей. Він став донором сперми та має понад 100 біологічних дітей.

Також повідомлялося, Павло Дуров оголосив про масштабну ініціативу: він готовий повністю покрити витрати на процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО) для жінок, які оберуть його донорський матеріал для зачаття дитини.

До слова, очільник Tesla та SpaceX, власник мережі Х, мільярдер Ілон Маск «масово пропонував» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. Для цього він був готовий облаштовати сімейний маєток у Техасі.