Будівництво військового кладовища: підрядник отримав 750 млн грн одним платежем

Після розмиву території меморіального комплексу оприлюднили дані про бюджетні виплати компаніям, які виконують будівельні роботи

Компанія «Паритетбудінвест», яка є одним із підрядників будівництва Національного військового меморіального кладовища, отримала 750 млн грн одним платежем. Переказ було здійснено 19 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані порталу Spending.gov.ua.

Підрядник – консорціум «Білдінг ЮА» – 26 грудня 2024 року отримав одним платежем 280 млн грн. Як зазначає журналіст Юрій Ніколов, саме ці дві компанії виконують роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища. Загальна вартість укладених із ними договорів становить майже 3 млрд грн.

За наявними даними, станом на липень 2026 року консорціум «Білдінг ЮА» отримав 779 млн грн, що становить 44% від суми контракту в 1,76 млрд грн. Компанії «Паритетбудінвест» перерахували 778 млн грн, або 64% від вартості договору на 1,21 млрд грн.

Інформація про здійснені виплати з'явилася на тлі повідомлень про розмив території Національного військового меморіального кладовища після сильних опадів. За його словами, в окремих місцях утворилися провалля.

Раніше екологи висловлювали застереження щодо будівництва кладовища на цій території через особливості ґрунтів. Також він повідомив, що компанія «Автострада» відкликала свою участь у тендерах на будівництво меморіального комплексу.

Нагадаємо, після сильних дощів на території Національного військового меморіального кладовища в Гатному були зафіксовані розмиви ґрунту. У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що ситуація перебуває під контролем, а підрядні організації проводять роботи з усунення наслідків негоди. Одночасно в суспільстві розгорнулася дискусія щодо вибору ділянки для будівництва меморіального комплексу та використання бюджетних коштів на його зведення.

До слова, Національне військове меморіальне кладовище створюють поблизу села Гатне на Київщині. Першу чергу будівництва оцінили у 1,75 млрд грн, а другу – у 1,21 млрд грн. Загалом комплекс має бути розрахований на понад 131 тис. поховань і близько 5,2 тис. колумбарних ніш для вшанування загиблих захисників і захисниць України.

Будівництво меморіалу від самого початку супроводжувалося суспільною дискусією. Частина жителів Гатненської громади виступила проти реалізації проєкту на обраній ділянці та зверталася до суду, вимагаючи призупинити підготовчі роботи. У державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» заявляли, що всі необхідні експертизи та інженерно-геологічні дослідження були проведені відповідно до вимог законодавства.

Крім того, проведення тендерів на будівництво меморіалу викликало значний резонанс. Зокрема, торік увагу громадськості привернула перемога консорціуму «Білдінг ЮА» у тендері на першу чергу будівництва, оскільки консорціум був створений вже після оголошення закупівлі. У державній установі тоді пояснили, що «Білдінг ЮА» є об'єднанням кількох компаній, сформованим для використання їхнього спільного досвіду та матеріально-технічних ресурсів.