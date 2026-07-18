Курс валют 18 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 18 липня 2026 року. Порівняно з 17 липня, долар, євро та злотий не зросли. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,62, євро – 51,16 грн, польського злотого – 11,82 грн.
Курс валют станом на 18 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6173
|51,1649
|60,2512
|11,8173
|55,3084
|
Ощадбанк
|44,50 / 44,85
|50,95 / 51,50
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,25 / 44,85
|50,45 / 51,45
|59,68 / 60,60
|11,55 / 11,85
|54,54 / 55,53
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,00 / 51,70
|59,50 / 60,90
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,50 / 44,80
|
50,86 / 51,54
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,46 / 44,86
|50,80 / 51,28
|57,90 / 61,30
|11,20 / 12,20
|52,70 / 56,50
|
OTP Bank
|44,40 / 44,90
|50,75 / 51,75
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|44,40 / 44,90
|50,75 / 51,65
|58,55 / 60,95
|-
|53,95 / 55,95
За тиждень долар США, євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Водночас британський фунт подорожчав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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