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Енергодар залишився без води та світла: загарбники розбомбили підстанцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергодар залишився без води та світла: загарбники розбомбили підстанцію
Ворог зруйнував електропідстанцію «Луч»
фото ілюстративне

Кількість постраждалих уточнюється

Російські терористи обстріляли Енергодар з реактивних систем залпового вогню і створюють в місті гуманітарну катастрофу. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Рашисти обстріляли місто Енергодар, яке є супутником Запорізької атомної електростанції. Загарбники розбомбили електропідстанцію «Луч», внаслідок чого майже все місто (шість із семи мікрорайонів) залишились без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода», – йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих наразі уточнюється.

«Енергоатом» зазначає, що це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють окупанти.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вели обстріл в районі Запорізької атомної електростанції. Внаслідок обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Також рашисти обстрілюють житлові квартали Енергодара зі сторони АЕС.

Згодом окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Також Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.

Теги: Запоріжжя Енергодар АЕС окупанти війна війна в Україні Україна

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