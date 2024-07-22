Терорист Гіркін знайшов собі роботу у в'язниці

Раніше Московський міський суд засудив так званого «колишнього міністра оборони ДНР» до чотирьох років

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) знайшов роботу в колонії. Він працюватиме на швейному виробництві. Про це повідомляють його дружина Мирослава Регінська.

Дружина Гіркіна зазначила, що адвокат зміг поспілкуватися з ув'язненим терористом. Зокрема, у колонії він знайшов роботу різальником на швейному виробництві.

Проте воєнний злочинець також поскаржився на проблеми із зором та попросив передати йому окуляри з діоптріями, оскільки робота, за словами його дружини, вимагає уваги до дрібних деталей.

Ігор Стрєлков (Гіркін) – колишній полковник ФСБ, який у 2014 році брав участь у війні на Донбасі на боці Росії. Недовго він обіймав посаду «міністра оборони ДНР». У листопаді 2022 року суд у Гаазі заочно визнав його винним у краху малайзійського Boeing-777 і засудив його до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, Московський міський суд виніс вирок колишньому «міністру оборони ДНР», терористу Ігорю Стрєлкову (Гіркіну). Його визнали у закликах до екстремістської діяльності (ч. 2 ст. 280 КК РФ) та засудили до чотирьох років колонії загального режиму. Раніше Гіркін оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Як повідомляла британська розвідка, засудження Ігоря Гіркіна до чотирьох років тюрми свідчить, що Кремль переслідує всіх критиків режиму.

До слова, понад десять років тому, 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського «Буку».

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей, – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.