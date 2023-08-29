Горіховий Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів
29 серпня православні християни відзначають Третій Спас – Горіховий.
Що стосується назви Горіховий Спас, то вона пояснюється тим, що саме наприкінці літа починають збирати волоські і лісові горіхів на зиму. Також в цей період завершуються жнива, з нового урожаю збирають колоски, з яких роблять свіжий хліб (тому ще одна назва свята – Хлібний Спас).
У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто піти до церкви та освятити горіхи і хліб, випечений із борошна нового врожаю.
«Главком» підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас у 2023 році.
Привітання у прозі
Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!
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З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!
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Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!
Привітання з Горіховим Спасом у віршах
З Горіховим спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде вам ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!
***
Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі і гарної карми
І миру нам всім на віки!
***
З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
***
Ось і настав Горіховий Спас,
Бажаю, щоб свято вітало і вас!
Побільше удома різних припас,
Господь береже і рятує хай вас!
***
Непомітно прокотилось літо,
Скоро осінь гляне розмаїто…
У садах плоди висять налиті -
Груші й яблуні всі соковиті!
Побажаю, щоб були ви ситі,
І веселі, працьовиті!
Ласкою Божою обвиті,
Не даремно щоб роки були прожиті…
З Горіховим Спасом!
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