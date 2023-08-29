Горіховий Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів

29 серпня православні християни відзначають Третій Спас – Горіховий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що стосується назви Горіховий Спас, то вона пояснюється тим, що саме наприкінці літа починають збирати волоські і лісові горіхів на зиму. Також в цей період завершуються жнива, з нового урожаю збирають колоски, з яких роблять свіжий хліб (тому ще одна назва свята – Хлібний Спас).

У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто піти до церкви та освятити горіхи і хліб, випечений із борошна нового врожаю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Главком» підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас у 2023 році.

Привітання у прозі

Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!

***

З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!

***

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості й тепла.

Хай доля буде вам ласкавою і милою,

І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі і гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

Будь ласка, читайте текст після реклами

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Ось і настав Горіховий Спас,

Бажаю, щоб свято вітало і вас!

Побільше удома різних припас,

Господь береже і рятує хай вас!

***

Непомітно прокотилось літо,

Будь ласка, читайте текст після реклами

Скоро осінь гляне розмаїто…

У садах плоди висять налиті -

Груші й яблуні всі соковиті!

Побажаю, щоб були ви ситі,

І веселі, працьовиті!

Ласкою Божою обвиті,

Не даремно щоб роки були прожиті…

З Горіховим Спасом!

Привітання з Горіховим Спасом у картинках