Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва

15 вересня в церковному календарі – День пам'яті святого великомученика Микити Готського, покровителя воїнів

15 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського – воїна IV століття, який ревно поширював християнство серед свого народу і прийняв страту за відмову зректися Христа. Цей день присвячений мужності, вірності вірі та заступництву воїнів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого великомученика Микити Готського

Святий Микита народився в IV столітті серед готів – германського народу, який у той час жив на землях сучасної Румунії та Болгарії. Він служив воїном і прийняв хрещення під впливом єпископа Феофіла Готського, після чого став активно поширювати Євангеліє серед своїх одноплемінників.

Коли готський вождь-язичник Афанаріх почав жорстоко переслідувати християн, Микита не лише не відступив від віри, а й підтримував братів по вірі під час гонінь. За це його схопили, піддали тривалим тортурам і зрештою спалили живцем – вогонь, за переказом, не зашкодив його тілу, але мученик помер від задухи. Нетлінні мощі Микити, забрані його другом Маруфом, пізніше були перевезені до Константинополя і стали джерелом численних зцілень.

Церква шанує великомученика Микиту як покровителя воїнів і захисників. До нього звертаються всі, хто потребує захисту від ворогів і несправедливості.

Молитви дня

До великомученика Микити звертаються з молитвами про захист від ворогів, видимих і невидимих, заступництво воїнів та зміцнення духу.

Хрест Христовий, як якусь зброю, ревно взявши, і до змагання ворогів прийшов єси, і за Христа постраждавши, посеред вогню священну твою душу Господу віддав єси; тому і дарами зцілень сподобився єси від Нього прийняти, великомучениче Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Молитва про захист:

О, великомучениче Христовий Микито, що за Христа душу свою поклав і кров'ю твоєю віру утвердив! Поглянь на наші немочі і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, бо ти мужньо переніс страждання за Христа. Моли Бога за нас, грішних, щоб зміцнив нас у вірі, дав нам сили духу, і щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували зі спостереженнями за природою перед осінніми холодами та із завершенням сільськогосподарських робіт.

Тепла й ясна погода цього дня – зима буде сніжною і морозною.

Дощовий день – до затяжної осені і пізньої весни.

Дикі гуси летять високо – до великої повені.

Листя масово жовтіє – осінь буде ранньою і холодною.

Павутиння літає низько – незабаром похолодає.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 15 вересня не рекомендується рубати дерева та обрізати гілки. Не варто позичати сусідам гроші чи речі – вірили, що разом із ними можна «передати» власний добробут. Вважалося несприятливим планувати весілля на цю дату. Уникали сварок і лихослів'я; натомість день присвячували добрим справам і допомозі нужденним.