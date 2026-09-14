Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

15 вересня в церковному календарі – День пам'яті святого великомученика Микити Готського, покровителя воїнів

15 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського – воїна IV століття, який ревно поширював християнство серед свого народу і прийняв страту за відмову зректися Христа. Цей день присвячений мужності, вірності вірі та заступництву воїнів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого великомученика Микити Готського

Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Микита народився в IV столітті серед готів – германського народу, який у той час жив на землях сучасної Румунії та Болгарії. Він служив воїном і прийняв хрещення під впливом єпископа Феофіла Готського, після чого став активно поширювати Євангеліє серед своїх одноплемінників.

Коли готський вождь-язичник Афанаріх почав жорстоко переслідувати християн, Микита не лише не відступив від віри, а й підтримував братів по вірі під час гонінь. За це його схопили, піддали тривалим тортурам і зрештою спалили живцем – вогонь, за переказом, не зашкодив його тілу, але мученик помер від задухи. Нетлінні мощі Микити, забрані його другом Маруфом, пізніше були перевезені до Константинополя і стали джерелом численних зцілень.

Церква шанує великомученика Микиту як покровителя воїнів і захисників. До нього звертаються всі, хто потребує захисту від ворогів і несправедливості.

Молитви дня

До великомученика Микити звертаються з молитвами про захист від ворогів, видимих і невидимих, заступництво воїнів та зміцнення духу.

Хрест Христовий, як якусь зброю, ревно взявши, і до змагання ворогів прийшов єси, і за Христа постраждавши, посеред вогню священну твою душу Господу віддав єси; тому і дарами зцілень сподобився єси від Нього прийняти, великомучениче Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Молитва про захист:

О, великомучениче Христовий Микито, що за Христа душу свою поклав і кров'ю твоєю віру утвердив! Поглянь на наші немочі і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, бо ти мужньо переніс страждання за Христа. Моли Бога за нас, грішних, щоб зміцнив нас у вірі, дав нам сили духу, і щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували зі спостереженнями за природою перед осінніми холодами та із завершенням сільськогосподарських робіт.

  • Тепла й ясна погода цього дня – зима буде сніжною і морозною.
  • Дощовий день – до затяжної осені і пізньої весни.
  • Дикі гуси летять високо – до великої повені.
  • Листя масово жовтіє – осінь буде ранньою і холодною.
  • Павутиння літає низько – незабаром похолодає.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 15 вересня не рекомендується рубати дерева та обрізати гілки. Не варто позичати сусідам гроші чи речі – вірили, що разом із ними можна «передати» власний добробут. Вважалося несприятливим планувати весілля на цю дату. Уникали сварок і лихослів'я; натомість день присвячували добрим справам і допомозі нужденним.

Читайте також:

Теги: календар свято православна церква релігія свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним
Сьогодні, 14:34
Нові правила дозволяють окремо визначати потужність на споживання та віддачу електроенергії
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Сьогодні, 15:50
Керрі Джонсон позує в сукні української дизайнерки
Дружина Бориса Джонсона показалася у Парижі в сукні від українського бренду (фото)
Сьогодні, 14:40
Найдовший будинок Луцька збудинований у вигляді бджолиних сот
Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо
Сьогодні, 16:30
В Україні аграрна продукція виробляється у різних регіонах, тому потреби у великих централізованих запасах немає
Чи потрібен Україні запас продуктів на випадок дефіциту: відповідь Мінагрополітики
Сьогодні, 15:07
Toyota RAV4 та Renault Duster стали найпопулярнішими моделями серед приватних покупців і компаній
Які авто найчастіше купують українські підприємці: названо найпопулярніші моделі
Сьогодні, 16:48
Польща могла збити український МіГ-29
Український винищувач МіГ-29 ледь не став ціллю польських військових
Сьогодні, 16:21
Минулого разу Україну на конкурсі представляла Leleka, яка стала дев'ятою у фіналі
Тепер офіційно: Україна візьме участь у Євробаченні-2027!
Сьогодні, 16:25
Андрій Ярмоленко переписав історію УПЛ
Ярмоленко повторив рекорд Шацьких за голами в чемпіонаті України
Сьогодні, 16:25

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua