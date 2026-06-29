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Графіки відключення світла 30 червня діятимуть у деяких областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Графіки відключення світла 30 червня діятимуть у деяких областях
колаж: glavcom.ua

У період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень світла

Графіки обмеження споживання світла можливо діятимуть на Івано-Франківщині, Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі 30 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Завтра, 30 червня, в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно.

«Також 30 червня з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (п'ять черг). Остаточна інформація щодо часу і тривалості відключень, а також черг/ підчерг, що братимуть участь у ГПВ, буде оприлюднена пізніше на наших офіційних ресурсах після отримання відповідної вказівки від НЕК «Укренерго», – зауважило АТ «Запоріжжяобленерго».

Зокрема, «Прикарпаттяобленерго» наголосило, що завтра для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодних вимкнень. 

Графіки відключення світла 30 червня діятимуть у деяких областях фото 1

До того ж для промисловості та бізнесу Черкаської області 30 червня 2026 року з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків відключення світла.

«Миколаївобленерго» додало, що з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом одна черга.

Нагадаємо, через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко підкреслив: «Варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».

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Теги: Запоріжжя енергетика Івано-Франківщина відключення світла

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