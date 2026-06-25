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Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення
Підрив ЛЕП у Херсонській області у 2015 році залишив Крим без електропостачання з України
фото з відкритих джерел

Плачков: По суті, єдиний вихід для незалежності від материка – це атомна енергетика, але…

Найшвидшим рішенням, яке може врятувати Крим від енергетичного колапсу, міг би стати запуск високовольтних ліній з боку України, що були зруйновані після окупації. Таку думку висловив ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков, коментуючи в інтерв’ю «Главкому» тривалу кризу в енергосистемі півострова.

За словами колишнього урядовця, історично єдиним реальним шляхом до повної енергетичної незалежності півострова від материкової частини була атомна енергетика. Свого часу в Криму навіть майже встигли реалізувати цей проєкт. «Було прийняте рішення будувати в Криму атомну електростанцію. Навіть було майже завершено будівництво першогольного блоку в 1000 МВт, вже проводилися пусконалагоджувальні роботи. Але після Чорнобильської аварії був запроваджений мораторій на спорудження нових атомних блоків, будівництво було зупинено, а потім цей енергоблок розікрали», – нагадав Плачков.

Ексміністр констатує: звести нову АЕС у сучасних реаліях швидко не вдасться нікому. Тому наразі існує лише один оперативний сценарій для стабілізації ситуації – деокупація.

«Єдина швидка альтернатива – це відновлення високовольтних ліній електропередач з української сторони. Як тільки звільнимо Крим, одразу відновимо ці лінії, відремонтуємо електростанції… Ну, і потім подумаємо на майбутнє про будівництво малих модульних реакторів», – зазначає він.

Коментуючи складне становище українців та кримських татар, які залишаються в окупації під тиском гуманітарних проблем, та рекомендації Представництва президента України тимчасово виїхати з півострова, Плачков визнав, що можливості для дистанційної допомоги обмежені.

«Наші військові вибачаються за тимчасову незручність. Допомогти їм, на жаль, нема можливості. Хіба що партизанами передавати генератори або на парашутах скидати», – іронізує ексміністр, водночас наголошуючи на серйозності ситуації.

На думку енергетика, ключем до розв'язання всіх комунальних та енергетичних бід кримчан є повернення легітимної влади: «Єдина можливість – це швидше звільнити Крим і навести там лад: підключити наші енерголінії та відремонтувати електростанції. Думаю, цього буде достатньо, щоб підняти Крим».

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим енергетика ТЕС пальне дрон Іван Плачков

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