Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт

Обов'язкова військова служба не буде стосуватися осіб непридатних до військової служби

Законопроєкт про мобілізацію планують розглянути у Верховній Раді сьогодні, 10 квітня

Стати держслужбовцем, поліцейським, прокурором, можна буде тільки після проходження військової служби або базової військової служби. Це затвердив комітет національної безпеки та оборони в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію.

Згідно із законопроєктом, базова загальновійськова підготовка розпочинається з 1 вересня 2025 року:

для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Тобто, для прийняття на державну службу, на посаду прокурора та у лави Національної поліції України – необхідно пройти базову військову службу або військову службу. Ця умова не стосується непридатних до військової служби.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Також стало відомо, хто отримає відстрочку від служби та які покарання для ухилянтів залишили депутати.

Крім того, народні депутати затверили умови та правила бронювання. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.