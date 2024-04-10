Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт
Обов'язкова військова служба не буде стосуватися осіб непридатних до військової служби
фото: Shutterstock

Законопроєкт про мобілізацію планують розглянути у Верховній Раді сьогодні, 10 квітня

Стати держслужбовцем, поліцейським, прокурором, можна буде тільки після проходження військової служби або базової військової служби. Це затвердив комітет національної безпеки та оборони в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію.

Згідно із законопроєктом, базова загальновійськова підготовка розпочинається з 1 вересня 2025 року:

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Тобто, для прийняття на державну службу, на посаду прокурора та у лави Національної поліції України – необхідно пройти базову військову службу або військову службу. Ця умова не стосується непридатних до військової служби.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Також стало відомо, хто отримає відстрочку від служби та які покарання для ухилянтів залишили депутати.

Крім того, народні депутати затверили умови та правила бронювання. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Читайте також

Теги: прокурор навчання Україна самоврядування правила законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Креольська російськомовна культура у випадку Україні часто була перехідною ланкою до свідомого вибору української ідентичності.
Про Булгакова та інших
6 квiтня, 11:01
Коли квитки до театру Франка у Києві дорожчі, ніж по областях
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка
18 березня, 21:15
14 березня – День українського добровольця
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
14 березня, 00:00
Байден закликав Палату представників надіслати йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, який минулого місяця був прийнятий Сенатом
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
16 березня, 07:10
Брати участь у бойових діях готові менше 10% опитаних українців
Якою має бути справедлива мобілізація? Відомий соціолог дав однозначну відповідь
2 квiтня, 12:49
Від 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард
Суд виніс вирок для киянина, який запустив феєрверк і налякав цим сусідів
3 квiтня, 15:20
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
6 квiтня, 04:17
Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО повинні підтримувати Україну протягом багатьох років
Генсек НАТО припустив, що Україні доведеться йти на компроміси з Росією
6 квiтня, 22:34
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01

Події в Україні

Падіння гелікоптера Ка-57 в Криму: ЗСУ розкрили подробиці
Падіння гелікоптера Ка-57 в Криму: ЗСУ розкрили подробиці
Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)
Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)
Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт
Військова служба може стати обов'язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт
У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ: новий законопроєкт
У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ: новий законопроєкт
Хто підлягає бронюванню згідно з мобілізаційним законопроєктом: перелік
Хто підлягає бронюванню згідно з мобілізаційним законопроєктом: перелік
У Криму знищено російський вертоліт Ка-27
У Криму знищено російський вертоліт Ка-27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
42K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
34K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
16K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
15K
США передали Україні трофейну іранську зброю
9284
У ДБР звільнили заступника керівника головного слідчого управління. Через справу Гринкевичів?

Новини

Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua