Росія визнала «небажаним» телеканал «Дождь»

У генпрокуратурі країни-агресорки вважають, що телеканал «Дождь» розповсюджує матеріали екстремістських організацій

Телеканал «Дождь», за версією Генпрокуратури, дискредитує російську владу та правоохоронні органи

Генпрокуратура РФ оголосила телеканал «Дождь» «небажаною організацією». Про це йдеться в дописі російського відомства у Telegram.

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«Небажаною» у Росії оголошено діяльність філій телеканалу «Дождь» у Латвії та Нідерландах. У заяві генпрокуратури РФ йдеться, що обидві організації створила, оголошена в Росії «іноземним агентом», Наталія Синдєєва – після того, як у Росії доступ до ефіру, сайту та соцмереж «Дождю» закрили.

У генпрокуратурі країни-агресорки вважають, що «Дождь» розповсюджує матеріали екстремістських організацій (Фонд боротьби з корупцією, «штаби Навального»), терористичних організацій («Хізб ут-Тахрір»), іноземних агентів («Медуза», «Радіо Свобода»), а також регулярно публікує матеріали організацій, визнаних «небажаними».

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Також «Дождь», за версією Генпрокуратури, дискредитує російську владу та правоохоронні органи, розповсюджує нібито неправдиві відомості про війну в Україні.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

Згодом міністр оборони Латвії написав, що телеканал варто видворити із країни. «Я вважаю, що «Дождь» «повинен їхати працювати в Росію.

6 грудня влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку».