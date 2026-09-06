Які справи обвинувачений у кришуванні колцентрів Кропива міг вирішувати для генпрокурора: подробиці із зали суду

Кропива на плівках НАБУ говорив про свого керівника, так званого «шефа», у якого по батькові Андрійович

Заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських колцентрів, міг координувати ремонтні роботи в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині. Як інформує «Главком», про це прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сказав під час засідання Вищого антикорупційного суду України по обранню запобіжного заходу для Кропиви.

За словами прокурора, зі спілкування Кропиви з різними людьми «вбачається наближеність Кропиви до генерального прокурора і виконання ним різного роду доручень».

«Також із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань», – сказав прокурор.

Так, під час розмови, текст якої зачитав представник САП, Кравченко нібито доручає Кропиві встановити в будинку газовий генератор на «кіловат 30 чи 50».

Крім того, з розмов Кропиви випливає, що він допомагав зробити візу до США дружині Кравченка, а також організовував святкування дня народження генпрокурора у Мадриді під час відрядження в Іспанію. Зокрема, зафіксовано розмови про оренду помешкання та елітного ресторану.

Отже, за версією слідства, Кропива:

Організовував та координував ремонт у будинку в Козині, де проживав генпрокурор, зокрема, спілкувався з прорабом та іншим персоналом. «Только не на служебке поедь», – просив його при цьому, за даними НАБУ та САП, генпрокурор Кравченко.

Організовував умови проживання для Кравченка та його співмешканки під час їх службової поїздки до Іспанії.

«Мы полностью готовы к движушке прекрасной», – доповідав Кравченку про це Кропива, за версією слідства.

«Мы полностью готовы к движушке прекрасной», – доповідав Кравченку про це Кропива, за версією слідства. Вирішував проблеми співмешканки Кравченка із оформленням американської візи: «Алле, набери Женю, ему позвонила девочка. Єта девочка очень важная. Можно ее уважить и не хамить своей бьіковатостью? Набрала – не надо говорить: «Чего тьі мне звонишь?» Оно раздражает тех людей, которье стоять за ней».

Займався купівлею ноутбука для співмешканки Кравченка: «Надо посмотреть какие-то ноутбуки маленькие: на Винде, с большим обьемом памяти, на котором прикольно фотки обрабатьівать, дисплей чтобьі бьіл какой-то мощньій и с ФОПа заплатить за него».

Ці та інші епізоди, за версією слідства, свідчать про те, що Кропива перебував під протекторатом генпрокурора.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов’язків.

Кропива на плівках НАБУ говорив про свого керівника, так званого «шефа», у якого по батькові Андрійович. В ОГП заявляли, що під «шефом» слідство розуміє генерального прокурора Руслана Кравченка. Сам Кравченко звинувачення заперечував.