Замість реконструкції – нова забудова: ДБР арештувало об’єкт, пов’язаний із сином ексочільниці МСЕК Крупи

Частина забудови вийшла за межі відведеної земельної ділянки та розмістилася на території міського парку, а самовільно зайняту територію огородили парканом.

Власником незавершеної забудови є Олександр Крупа, син підозрюваної у незаконному збагаченні ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи

Державне бюро розслідувань перевіряє обставини можливого незаконного будівництва на території природно-заповідного фонду в центральному парку Хмельницького, про це із посиланням на ДБР пише «Главком»

За даними слідства, йдеться про земельну ділянку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення імені Михайла Чекмана. Там раніше розташовувався диско-клуб площею понад 1,3 тис. квадратних метрів. У 2020 році цей об’єкт придбав син колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК.

«Після її придбання нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію існуючої будівлі без зміни її цільового призначення», – повідомляє ДБР .

Втім, як встановили правоохоронці, замість реконструкції там почали зводити готельно-ресторанний комплекс. Крім того, частина споруди вийшла за межі відведеної ділянки та опинилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом.

«За клопотанням ДБР на об'єкт накладено арешт, щоб унеможливити його відчуження та забезпечити збереження речового доказу. Будівельні роботи зупинено. Також отримано припис про усунення виявлених порушень», – йдеться у тексті.

Наразі слідчі встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного будівництва, а також перевіряють законність виділення землі та оформлення дозвільних документів.

Кримінальне провадження відкрили за статтями про зловживання владою або службовим становищем, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, а також підроблення й використання підроблених документів. Розслідування триває.

Нагадаємо, невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру. Катерина Крупа приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії.

Ще у 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд арештував преміум-автомобіль невістки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якого немає в жодній декларації.

Як відомо, слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках. Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.