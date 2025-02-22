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Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні
Пресофіцер повідомив тривожну статистику загибелі людей на водоймах
фото: ДСНС

Найбільше смертей зафіксовано у Київській області. 10 людей загинуло на воді на Київщині з початку цього року

79 осіб, серед яких шестеро дітей, загинули з початку 2025 року на водоймах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Таку статистику під час брифінгу в Media Center Ukraine озвучив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

«Це статистика станом на 20 лютого. На жаль, щодня маємо трагічні випадки на воді, коли люди нехтують правилами безпеки та гинуть», – наголосив він. Серед загиблих переважна більшість чоловіки – 65 осіб. Кількість жінок, які загинули на воді з початку року становить 14 осіб.

За словами пресофіцера, це може бути пов’язано із захопленням зимовою риболовлею: «Попри те, що крига небезпечна, чоловіки виходять на лід, ризикуючи життям. До речі, найбільше нещасних випадків трапляється на річках – 46, на ставках – 33».

За даними ДСНС, цього року на водних об’єктах України сталося:

  • 48 нещасних випадків за невстановлених обставин;
  • 16 під час риболовлі;
  • сім через порушення правил поведінки;
  • шість смертей через нещасні випадки;
  • дві людини загинули у стані алкогольного сп’яніння.

Найбільше смертей зафіксовано у Київській області, тут загинуло десятеро людей. Вісім у Вінницькій області, по сім осі загинуло у Дніпропетровській та Одеській областях, шість людей загинуло у Харківській, а п'ять у Чернігівській області.

 Протягом зимового періоду фахівці ДСНС провели понад 3000 інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо правил поведінки на воді взимку. Попри це, люди нехтують інформацією та все одно виходять на тонкий лід. З початку року серед загиблих – шестеро дітей. Найстрашніший випадок стався на Херсонщині, де під лід провалилися четверо дітей з однієї родини. 

Попри трагічні випадки, надзвичайникам вдалося врятувати 68 осіб, з них 20 дітей. 

ДСНС вкотре закликає громадян не виходити на кригу за нестійких погодних умов та суворо дотримуватися правил безпеки. У жодному разі не можна перебувати на льоду, якщо його товщина менше ніж 7 см – безпечним вважається лід не тонший за 10-12 см.

Нагадаємо, що 15 лютого в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося.  Також у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. 

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Теги: ДСНС діти статистика смерть на воді

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