Здача українських територій в обмін на мир: Дуда звернувся до прихильників поступок

За словами польського лідера, послаблення позицій або територіальні поступки лише б заохотили РФ до подальших агресивних дій

Президент Польщі вважає, що будь-які поступки Москві стали б «катастрофічною помилкою»

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував представникам західних країн, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій, віддати Росії шматок своєї землі. Про це він заявив в інтерв'ю Sunday Times.

Польський президент запропонував представникам деяких західних країн, які толерують здачу українських територій в обмін нібито на завершення війни, уявити себе на місці Києва.

«Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось – особливо на чужу територію?» – звернувся він до політиків, які закликають Україну «змиритися» з втратою деяких земель.

Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б «катастрофічною помилкою». Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас Дуда ухилився від прямої відповіді на питання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс вважає, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією.

До слова, Офіс президента спростував, що у 2022 році Зеленський був готовий погодитися на кордони від 23 лютого, заморозивши статус Криму та інших територій Донбасу, окупованих росіянами в 2014 році.