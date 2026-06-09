Сили оборони уразили склад боєприпасів у Білгородській області та пункти управління окупантів

Українські дронарі провели успішні операції по ворожих об'єктах

Українські військові завдали успішних ударів по складу боєприпасів у РФ, а також по низці пунктів управління та логістичних об'єктів російських загарбників як на окупованих територіях, так і на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Повідомляється, що українські захисники провели масштабну операцію з ліквідації військової інфраструктури ворога:

Склади та логістика: у Бєлгородській області РФ уражено склад боєприпасів у районі Прохоровки. Також знищено логістичний хаб біля Федорівки (Донеччина) та склади матеріально-технічних засобів у Михайлівці (Луганщина) і Гюнівці (Запоріжжя).

у Бєлгородській області РФ уражено склад боєприпасів у районі Прохоровки. Також знищено логістичний хаб біля Федорівки (Донеччина) та склади матеріально-технічних засобів у Михайлівці (Луганщина) і Гюнівці (Запоріжжя). Пункти управління: під удар потрапили командні центри в районах Микільського та Шевченка Першого на Донеччині, Наумовки у Білгородській області та Іскри в Курській області РФ.

під удар потрапили командні центри в районах Микільського та Шевченка Першого на Донеччині, Наумовки у Білгородській області та Іскри в Курській області РФ. Полювання на операторів дронів: ліквідовано пункти управління безпілотниками окупантів біля Шевченка Першого (Донеччина), Залізничного (Запоріжжя) та Олешок (Херсонщина).

ліквідовано пункти управління безпілотниками окупантів біля Шевченка Першого (Донеччина), Залізничного (Запоріжжя) та Олешок (Херсонщина). Втрати у живій силі: виявлено скупчення особового складу ворога біля Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок на Донеччині, Новогригорівки на Запоріжжі, а також в Іскрі (Курська область РФ).

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно знижувати спроможності російського агресора.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська поступово збільшують кількість ударів із використанням артилерії та дронів-камікадзе на південному напрямку, а також ведуть активні бойові дії. Особливе загострення та значна кількість боєзіткнень фіксується на Гуляйпільському напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині. Загалом від початку року звільнено понад 600 кв. км української землі.